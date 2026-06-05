Трамп заявил о планах «избавиться» от режима на Кубе 1 5.06.2026, 15:38

Фото: Getty Images

Вашингтон намерен заняться Гаваной после войны с Ираном.

Вашингтон намерен добиться смены политического режима на Кубе и займется этим после завершения войны с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. «У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным. Мы разберемся с Исламской республикой Иран, и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим. Мы хотим им помочь», — сказал глава Белого дома во время общения с журналистами, пишет The Moscow Times.

На фоне этих заявлений Минфин США объявил о введении новых санкций против представителей кубинского руководства. Под ограничения попали президент Кубы Мишель Диас-Канель, члены его семьи, а также сын и внук бывшего главы Кубы Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис. Кроме того, санкции были введены против министерства революционных вооруженных сил Кубы, Института дружбы народов Кубы, комитетов защиты революции и еще ряда организаций.

В январе Трамп объявил чрезвычайное положение в США, объяснив это угрозой нацбезопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон фактически ввел энергетическую блокаду острова. Уже в мае власти Кубы сообщили о критическом состоянии энергосистемы страны. Глава Белого дома, в свою очередь, неоднократно говорил о приближающемся крахе кубинского режима. При этом Пентагон начал подготовку к военной операции на острове на случай, если Трамп отдаст такой приказ, сообщали источники USA Today.

Власти Кубы заявляли о готовности отразить потенциальное нападение США. «Наши вооруженные силы всегда готовы, и фактически в настоящее время они готовятся к возможности военной агрессии», — говорил глава кубинского МИДа Карлос Фернандес де Коссио.

Между тем США и Куба ведут переговоры, в ходе которых Вашингтон дал понять Гаване, что действующий президент республики Диас-Канель должен уйти в отставку, писала The New York Times. Американская сторона считает его сторонником жесткой линии и противников необходимых реформ в экономике. По данным The Wall Street Journal, администрация США рассчитывает сменить власть на Кубе к концу 2026 года.

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