Самый богатый бизнесмен России режет инвестиции и готовится увольнять сотрудников 3 5.06.2026, 15:26

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Алексей Мордашов

Фото: Евгений Федосков

Мордашов вошел в «отрицательный кеш».

«Северсталь» прекратила набор персонала и рассматривает возможность увольнений на фоне кризиса в металлургической отрасли, сообщил в интервью РБК основной владелец и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов.

«Мы остановили прием новых сотрудников на «Северсталь». Возможно, пойдет речь о некоторой оптимизации персонала», — сказал он. Мордашов добавил, что пока не готов говорить о масштабах этих мер.

По его словам, также месяц назад компания на 24% сократила инвестиционную программу 2026 года и планирует урезать эти расходы еще сильнее в следующем году.

Мордашов, который является самым богатым российским бизнесменом с состоянием $37 млрд, пожаловался на резкое ухудшение финансовых показателей «Северстали». Так, рентабельность компании по EBITDA с начала года составляет около 12%, тогда как ранее нормой было 30–40%. Одновременно «Северсталь» столкнулась с отрицательным денежным потоком. «Наша доходность радикально упала. Мы уже вошли в отрицательный кеш. Мы тратим на инвестиции больше, чем зарабатываем», — признал Мордашов.

Ключевой причиной этих проблем он назвал падение спроса на металлопродукцию. По словам бизнесмена, в прошлом году потребление стали в России сократилось на 14%, за первые 4 месяца 2026-го — еще на 13%, а суммарно за три года — на 30%.

При этом Мордашов посетовал, что «Северсталь» не может остановить все текущие инвестиционные проекты, несмотря на кризис в отрасли. «Мы уже далеко залезли, и в случае заморозки будет потеря того, что потрачено. Даже технически очень трудно затормозить, когда мы законтрактованы, все уже идет. Придется, наверное, за это платить», — констатировал бизнесмен. Он добавил, что перспективы металлургии остаются неясными: «Какое дно будет и когда, я не знаю».

С точки зрения Мордашова, в целом российская экономика демонстрирует признаки «переохлаждения». Среди них он назвал замедление инвестиций и ухудшение ситуации на рынке труда.

По подсчетам Get Experts, в прошлом году 25% российских компаний сократили сотрудников из-за финансовых трудностей. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3 тысяч человек после обвала спроса на сталь, а несколько крупных предприятий, включая Магнитогорский металлургический комбинат стали убыточными.

До 20% сотрудников уволил Сбербанк, еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил «Яндекс»; около 2 тысяч работников отправил на улицу «КамАЗ», получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 млрд рублей.

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