В Беларуси запретили чипсы из фиолетовой картошки 1 5.06.2026, 15:29

Их производят в Китае.

В Беларуси попали под запрет китайские фиолетовые чипсы, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Запрет коснулся чипсов из фиолетового картофеля Cuixiaoman китайского производителя компании Zhengzhou Letu Food.

Проверка установила несоответствия требованиям технических регламентов по безопасности и маркировке. В составе нашли заявленную в маркировке недопустимую пищевую добавку - консервант пропионовую кислоту (Е280). Но еще белорусские специалисты нашли пищевые добавки «лимонно-желтый» и «закатно-желтый», наименований которых нет в перечне пищевых добавок, которые разрешены для применения при производстве пищевой продукции.

Еще в маркировке производитель не указал технологическое назначение ряда пищевых добавок, в том числе бикарбоната натрия, аспартама, пропионовой кислоты, лимонно-желтой, закатно-желтой.

Производитель должен устранить нарушений, а на чипсы введет запрет на ввоз и обращение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com