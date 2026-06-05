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В Беларуси запретили чипсы из фиолетовой картошки

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  • 5.06.2026, 15:29
В Беларуси запретили чипсы из фиолетовой картошки

Их производят в Китае.

В Беларуси попали под запрет китайские фиолетовые чипсы, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Запрет коснулся чипсов из фиолетового картофеля Cuixiaoman китайского производителя компании Zhengzhou Letu Food.

Проверка установила несоответствия требованиям технических регламентов по безопасности и маркировке. В составе нашли заявленную в маркировке недопустимую пищевую добавку - консервант пропионовую кислоту (Е280). Но еще белорусские специалисты нашли пищевые добавки «лимонно-желтый» и «закатно-желтый», наименований которых нет в перечне пищевых добавок, которые разрешены для применения при производстве пищевой продукции.

Еще в маркировке производитель не указал технологическое назначение ряда пищевых добавок, в том числе бикарбоната натрия, аспартама, пропионовой кислоты, лимонно-желтой, закатно-желтой.

Производитель должен устранить нарушений, а на чипсы введет запрет на ввоз и обращение.

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