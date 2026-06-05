Украина вернула из российского плена 185 защитников
- 5.06.2026, 15:08
Состоялся второй этап масштабного обмена пленными.
В пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели второй этап масштабного обмена военнопленными в формате «1000 на 1000». Домой удалось вернуть 185 военных и одного гражданского.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
«Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский», - сообщил президент.
По его словам, среди освобожденных: воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры.
Они защищали наше государство в Мариуполе и «Азовстале», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.
Среди них возвращающиеся после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года.
Напомним, 15 мая 2026 года состоялся первый этап обмена «1000 на 1000» по договоренностям, достигнутым при посредничестве США. Тогда было возвращено из российского плена 205 украинских защитников.