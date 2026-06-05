В Беларуси исчезает озеро с «лечебной» водой 1 5.06.2026, 15:02

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Местные жители уверены, что водоем еще можно спасти.

В местной группе появились свежие фотографии озера Мох Малое, в котором, судя по снимкам, осталось совсем немного воды. Местные власти связывают ситуацию с изменением климата. Однако жители вспоминают, что подобная проблема уже возникала много лет назад. Тогда водоем расчистили, и его удалось сохранить, пишет Hrodna.life.

Озеро Мох Малое находится в Слонимском районе Гродненской области, в 24 километрах к юго-западу от Слонима, между деревнями Подлесье и Ярутичи. Оно относится к бассейну реки Гривда — левого притока Щары.

Местность вокруг озера преимущественно грядисто-холмистая, безлесная, местами заболоченная. Водоем окружен широкой поймой с водно-болотной растительностью и редким кустарником. Берега низкие, песчаные, местами заболоченные.

Площадь зеркала озера составляет около 0,22 кв. км, длина — 0,95 км, максимальная ширина — 0,25 км, длина береговой линии — около 3,4 км.

Сообщения о снижении уровня воды в озере Мох Малое появлялись в местных сообществах и ранее.

Что говорят власти

В комментариях под недавними публикациями представители районных служб отметили, что уже отвечали жителям на вопросы о причинах обмеления водоема.

По информации инспекции природных ресурсов, основной причиной является снижение уровня грунтовых вод, связанное с климатическими изменениями.

«К сожалению, изменения климата в нашем регионе выражаются, в том числе, и в падении уровня грунтовых вод. Антропогенный фактор в данном случае не играет ведущей роли. Мелиоративные работы в районе озера не проводились. Проблемы с падением уровня грунтовых вод наблюдаются практически во всех регионах страны».

Будут ли предприниматься какие-либо меры для спасения озера, власти пока не сообщили.

Что вспоминают местные жители

Жители района рассказывают, что подобная ситуация уже происходила несколько десятилетий назад.

По их словам, тогда к озеру пригнали технику, расчистили водоем, после чего в нем вновь появились подземные источники, а уровень воды восстановился.

Один из пользователей написал:

«Оно когда-то пересыхало. Технику дали, почистили, начали бить криницы — озеро ожило».

Другие жители вспоминают, что озеро долгое время было популярным местом отдыха:

«Долгое время Мох радовал нас теплой водой. Старики говорили, что приезжал какой-то ученый, брал пробу воды — вроде бы она была лечебной. Может, это и миф, но волосы после купания всегда были мягкие, как после шампуня».

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