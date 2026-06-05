Некоторые белорусы могут взять три дополнительных дня отпуска
- 5.06.2026, 15:06
Не все знают об этом бонусе.
Некоторые белорусы могут получить до трех дополнительных дней отпуска. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты, пишет Onliner.
Речь идет о социальном отпуске, который предусмотрен ст. 190 Трудового кодекса. Его можно взять, например, при рождении ребенка или чтобы отпраздновать свою свадьбу.
Но есть важный нюанс: такая гарантия должна быть закреплена в коллективном договоре, другом локальном документе организации либо она предоставляется по решению нанимателя.
Отпуск может быть как с сохранением среднего заработка, так и без сохранения зарплаты. В обоих случаях работнику необходимо подать заявление и согласовать даты с нанимателем.
При этом социальный отпуск на свадьбу не уменьшает продолжительности трудового отпуска и включается в трудовой стаж.