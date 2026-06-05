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Некоторые белорусы могут взять три дополнительных дня отпуска

  • 5.06.2026, 15:06
Некоторые белорусы могут взять три дополнительных дня отпуска

Не все знают об этом бонусе.

Некоторые белорусы могут получить до трех дополнительных дней отпуска. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты, пишет Onliner.

Речь идет о социальном отпуске, который предусмотрен ст. 190 Трудового кодекса. Его можно взять, например, при рождении ребенка или чтобы отпраздновать свою свадьбу.

Но есть важный нюанс: такая гарантия должна быть закреплена в коллективном договоре, другом локальном документе организации либо она предоставляется по решению нанимателя.

Отпуск может быть как с сохранением среднего заработка, так и без сохранения зарплаты. В обоих случаях работнику необходимо подать заявление и согласовать даты с нанимателем.

При этом социальный отпуск на свадьбу не уменьшает продолжительности трудового отпуска и включается в трудовой стаж.

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