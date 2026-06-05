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Самая мощная модель Audi станет получит откидную крышу

  • 5.06.2026, 13:27
Самая мощная модель Audi станет получит откидную крышу

Компания не собирается останавливаться на достигнутом.

Audi не собирается ограничиваться только купе Nuvolari и уже рассматривает возможность выпуска открытой версии нового суперкара.

Генеральный директор компании Гернот Делльнер в интервью намекнул, что вариант с кабриолетом действительно рассматривается, хотя подтверждать отдельный лимитированный тираж он не стал. При этом он дал понять, что речь может идти о самостоятельной серии автомобилей, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Nuvolari позиционируется как фактическая замена R8 и станет самым мощным автомобилем марки. Производство ограничат 499 экземплярами, а старт продаж ожидается в первой половине 2027 года. Базовая версия купе будет стоить около 600 тысяч евро.

Пока неясно, какой именно тип крыши получит возможный родстер — мягкий верх или жесткую складную конструкцию. Audi уже экспериментировала с этим в других проектах нового поколения.

Модель создается на новой дизайнерской платформе бренда и станет частью обновленной стратегии Audi, направленной на возвращение эмоциональных спорткаров в линейку.

Компания также подчеркивает, что Nuvolari связан с технологиями концерна Volkswagen и разработками Porsche, что должно усилить его техническую базу и конкурентоспособность.

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