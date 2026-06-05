Audi показала самый быстрый суперкар в своей истории 5.06.2026, 10:25

Audi Nuvolari — лимитированный гибридный суперкар

Фото: Audi

Новый Nuvolari сможет разгоняться быстрее 350 км/ч.

Накануне Гран-при Монако презентовали новый Audi Nuvolari. 1000-сильный суперкар способен развить более 350 км/ч и стартует до сотни за 2,6 с.

Купе Audi Nuvolari — преемник модели R8, который поступит в продажу в начале 2027 года. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Суперкар будет значительно дороже Audi R8: цена Audi Nuvolari составит 600 000 евро. Всего выпустят всего 499 таких авто. Модель назвали в честь знаменитого итальянского гонщика 30-х Тацио Нуволари, который выступал и на болидах с четырьмя кольцами.

Цена Audi Nuvolari составляет 600 000 евро

Фото: Audi

Новый Audi Nuvolari — серийная версия прошлогоднего концепта Concept C. Суперкар отличается обтекаемым граненым дизайном и получил тоненькие фары и широкие воздухозаборники. Также есть активная аэродинамика — выдвижное антикрыло и система DRS из «Формулы-1».

Как и Audi R8, суперкар создан совместно с Lamborghini: в основе авто лежит платформа Lamborghini Temerario. У него алюминиевый каркас, а все кузовные панели изготовлены из карбона. Масса составляет 1690 кг.

Салон Audi Nuvolari отличается минималистским стилем, а цвета кожи и алькантары — такие же, как на болиде Auto Union Type C Тацио Нуволари.

Салон Audi Nuvolari выдержан в минималистском стиле

Фото: Audi

Как и Audi R8, суперкар создан совместно с Lamborghini: в основе авто лежит платформа Lamborghini Temerario. У него алюминиевый каркас, а все кузовные панели изготовлены из карбона. Масса составляет 1690 кг.

Салон Audi Nuvolari отличается минималистским стилем, а цвета кожи и алькантары — такие же, как на болиде Auto Union Type C Тацио Нуволари.

1001-сильное авто способно развить более 350 км/ч

Фото: Audi

У Lamborghini Temerario позаимствовали и гибридную установку с 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами, однако ее мощность увеличили до 1001 л. с. К тому же, новый Audi Nuvolari получил батарею на 7,3 кВт∙ч, позволяющую передвигаться на электротяге.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а до 200 км/ч — 6,8 с. Максимальная скорость превышает 350 км/ч, то есть это самый быстрый Audi.

Система полного привода умеет перераспределять тягу между осями, также можно отключить трекшн-контроль. Замедляют суперкар Audi карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 410 мм сзади.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com