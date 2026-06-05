Путин проговорился 3 Дмитрий Колезев

5.06.2026, 13:35

3,264

Теперь к запуску «Орешника» появилось еще больше вопросов.

Прочитал стенограмму вчерашнего разговора Путина с иностранными журналистами (это традиционный формат перед выступлением на ПМЭФ). Не сильно заинтересовался набившими оскомину манипуляциями про то, что войска РФ успешно наступают по всем направлениям, а экономика России цветет и пахнет.

Но вот слова про применение «Орешника» меня заинтересовали: получается, Путин подтвердил гипотезу OSINT-исследователей, которые предположили, что ракеты запустили две и одна ударила куда-то близ Донецка, по своей же территории.

Правда, Путин утверждает, что это не баг, а фича. Но это довольно странное решение — испытать ракету не на полигоне, а в зоне боевых действий на территории, где находятся твои же войска.

Дмитрий Колезев, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com