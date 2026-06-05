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Путин проговорился

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  • Дмитрий Колезев
  • 5.06.2026, 13:35
  • 3,264
Путин проговорился

Теперь к запуску «Орешника» появилось еще больше вопросов.

Прочитал стенограмму вчерашнего разговора Путина с иностранными журналистами (это традиционный формат перед выступлением на ПМЭФ). Не сильно заинтересовался набившими оскомину манипуляциями про то, что войска РФ успешно наступают по всем направлениям, а экономика России цветет и пахнет.

Но вот слова про применение «Орешника» меня заинтересовали: получается, Путин подтвердил гипотезу OSINT-исследователей, которые предположили, что ракеты запустили две и одна ударила куда-то близ Донецка, по своей же территории.

Правда, Путин утверждает, что это не баг, а фича. Но это довольно странное решение — испытать ракету не на полигоне, а в зоне боевых действий на территории, где находятся твои же войска.

Дмитрий Колезев, Telegram

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