Путин проговорился

Путин проговорился3
- Дмитрий Колезев
- 5.06.2026, 13:35
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Теперь к запуску «Орешника» появилось еще больше вопросов.
Прочитал стенограмму вчерашнего разговора Путина с иностранными журналистами (это традиционный формат перед выступлением на ПМЭФ). Не сильно заинтересовался набившими оскомину манипуляциями про то, что войска РФ успешно наступают по всем направлениям, а экономика России цветет и пахнет.
Но вот слова про применение «Орешника» меня заинтересовали: получается, Путин подтвердил гипотезу OSINT-исследователей, которые предположили, что ракеты запустили две и одна ударила куда-то близ Донецка, по своей же территории.
Правда, Путин утверждает, что это не баг, а фича. Но это довольно странное решение — испытать ракету не на полигоне, а в зоне боевых действий на территории, где находятся твои же войска.
Дмитрий Колезев, Telegram