В Бобруйске необычно подсветили знаменитый дом-тетрис
- 5.06.2026, 12:49
Здание советского модернизма засияло оранжевыми огнями.
Знаменитый бобруйский дом «скворечник», который также называют домом-тетрисом, получил новую подсветку, пишет Bobrlife.by.
Необычное здание находится на улице Минской, 25. Дом построили в начале 1980-х годов по проекту архитектора Владимира Галущенко. Он считается одним из самых заметных примеров советского модернизма в Бобруйске. По данным издания, на создание необычной формы архитектора вдохновили работы японских коллег.
Теперь выступающие части здания и круглые оконные проемы подсвечены оранжевой неоновой лентой.
«Новая подсветка представляет собой окантовку выступающих частей дома и круглых оконных проемов оранжевой неоновой лентой, что придает «скворечнику» особый колорит, — рассказал директор Бобруйского горсвета Сергей Валько. — На преображение дома у специалистов нашего предприятия ушел месяц. Подсветка стала ярким акцентом и долгожданным подарком ко Дню города».
Большая часть квартир в девятиэтажном доме — однокомнатные. Ранее на первом этаже здания работали булочная и кафе.