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В Гомеле мотоциклист влетел в ВАЗ

  • 5.06.2026, 12:59
В Гомеле мотоциклист влетел в ВАЗ
Фото: ГАИ Гомельской области

Легковушка поворачивала налево и не уступила дорогу.

В Гомеле мотоциклист пострадал в ДТП с участием автомобиля ВАЗ. Авария произошла 4 июня в 19:10.

Установлено, что 33-летний водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Yuanda.

По информации ГАИ Гомельской области, мотоциклист двигался во встречном направлении. После того как водитель ВАЗа начал поворот, произошло столкновение. Судя по видео, удар пришелся по задней части автомобиля.

С травмами мотоциклист был доставлен в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.

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