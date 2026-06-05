В Минске стартовали большие скидки в универмагах
- 5.06.2026, 12:21
Цены на отдельные товары обещают снизить до 70%.
Универмаги белорусской столицы в пятницу и выходные дни по традиции объявили о скидках. Цены на отдельный ассортимент товаров с 5 по 7 июня обещают снизить до 70%, сообщает «Минск-Новости». Рассказываем, куда идти за покупками и что можно купить дешевле.
ЦУМ
В пятницу и выходные дни действует скидка до 50% на непродовольственные товары от 9 рублей за штуку или метр. Выгода на бассейны в эти дни составит до 20%, на крупногабаритную технику – до 15%, на товары для спорта – до 10%.
ГУМ
До 70% будут снижены цены на товары для детей; до 60% – на ювелирные изделия, одежду, бельевой трикотаж, головные уборы, швейные аксессуары, обувь для взрослых, парфюмерию и косметику, посуду, изделия хозяйственного назначения, товары для шитья, текстиль и сувениры; до 30% – на компьютерную периферию; до 20% – на бижутерию и часы, галантерею и ткани; до 15% – на фоторамки, электротовары, бытовую и кухонную технику; до 10% – на велосипеды и прочее.
ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»
Ежедневно на протяжении всего месяца покупателям предлагают скидки от 5 до 70% на выделенный ассортимент различных товаров.
ТЦ «Кiрмаш»
В субботу и воскресенье здесь предусмотрен ряд скидок на многочисленные категории товаров:
до 60 % — на женскую одежду и ювелирные изделия;
до 45 % — на часы;
до 40 % — на галантерею, мужскую одежду, домашний текстиль и сложнобытовую технику;
до 35 % — на обувь, товары для дома, керамику и мебель;
до 30 % — на белье, чулочно-носочные изделия.
В пятницу, 5 июня, со скидкой от 30% можно будет ювелирные изделия и сувениры, от 25% – мужскую и женскую одежду, белье, галантерею, светильники и ковры. На обувь, носки и чулки, парфюмерию, домашний текстиль, косметику, сувениры и товары для дома распространяются скидки от 20%. Детская одежда, игрушки, канцелярия и мебель предлагаются со скидкой от 15%. При этом скидки не распространяются на товары, стоимость которых меньше 5 рублей, либо те, что участвуют в других акциях.
Больше информации о скидках можно найти на сайтах магазинов в разделе «Акции».