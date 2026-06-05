ВСУ держат под огневым контролем трассы оккупантов под Горловкой
- 5.06.2026, 11:31
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Украинский дрон ликвидировал грузовик российских захватчиков.
Движение по логистическим маршрутам российских захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой области остается смертельно опасным из-за круглосуточного огневого контроля со стороны Вооруженных сил Украины.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликовали видеозапись с последствиями успешной атаки украинского дальнобойного беспилотника на трассе вблизи оккупированного города Горловка. На обнародованных кадрах запечатлен грузовой автомобиль оккупантов, который после точного попадания полностью охвачен огнем посреди автодороги, из-за чего движение по этому участку трассы пришлось полностью перекрыть. Водитель российского грузовика ликвидирован.