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ВСУ держат под огневым контролем трассы оккупантов под Горловкой

  • 5.06.2026, 11:31
  • 1,108
ВСУ держат под огневым контролем трассы оккупантов под Горловкой

Украинский дрон ликвидировал грузовик российских захватчиков.

Движение по логистическим маршрутам российских захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой области остается смертельно опасным из-за круглосуточного огневого контроля со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети опубликовали видеозапись с последствиями успешной атаки украинского дальнобойного беспилотника на трассе вблизи оккупированного города Горловка. На обнародованных кадрах запечатлен грузовой автомобиль оккупантов, который после точного попадания полностью охвачен огнем посреди автодороги, из-за чего движение по этому участку трассы пришлось полностью перекрыть. Водитель российского грузовика ликвидирован.

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