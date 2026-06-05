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Для белорусских самозанятых изменили порядок оплаты налога

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  • 5.06.2026, 10:36
Для белорусских самозанятых изменили порядок оплаты налога

Некоторые используют НПД, чтобы не попасть в базу «тунеядцев».

В Беларуси изменился порядок работы с налогом на профессиональный доход (НПД). Приложение, которым пользуются плательщики этого сбора, интегрировали с сервисом «Оплати». Теперь через него можно будет принимать платежи от клиентов. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, в приложении «Налог на профессиональный доход» нужно заполнить реквизиты в пункте меню «Прием платежей», уточнили налоговики.

Напомним, с 1 июля в Беларуси также вводится ежемесячный минимальный размер налога на профессиональный доход. Он составит 45 рублей. Кроме того, с этой даты расширят перечень оснований, по которым налоговые органы смогут отказать человеку в работе по НПД.

Ранее сообщалось, что некоторые беларусы пытаются использовать НПД, чтобы избежать попадания в категорию «тунеядцев».

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