Для белорусских самозанятых изменили порядок оплаты налога

Для белорусских самозанятых изменили порядок оплаты налога1
- 5.06.2026, 10:36
Некоторые используют НПД, чтобы не попасть в базу «тунеядцев».
В Беларуси изменился порядок работы с налогом на профессиональный доход (НПД). Приложение, которым пользуются плательщики этого сбора, интегрировали с сервисом «Оплати». Теперь через него можно будет принимать платежи от клиентов. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, в приложении «Налог на профессиональный доход» нужно заполнить реквизиты в пункте меню «Прием платежей», уточнили налоговики.
Напомним, с 1 июля в Беларуси также вводится ежемесячный минимальный размер налога на профессиональный доход. Он составит 45 рублей. Кроме того, с этой даты расширят перечень оснований, по которым налоговые органы смогут отказать человеку в работе по НПД.
Ранее сообщалось, что некоторые беларусы пытаются использовать НПД, чтобы избежать попадания в категорию «тунеядцев».