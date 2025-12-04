Белорусов могут лишить одного из вариантов, как легально избежать «тунеядства» 1 4.12.2025, 15:27

В Минфине рассказали подробности.

В Беларуси с 1 июля 2026 года намерены ввести минимальную сумму налога на профдоход (НПД). Как планируется, она составит 45 рублей в месяц, сообщает Минфин. Напомним, некоторые беларусы пытаются через НПД избегать налога на «тунеядство».

Это возможное новшество прописано в проекте изменений в Налоговый кодекс, который 3 декабря во втором чтении утвердил парламент. Дальше документ должен утвердить Совет Республики, а потом — пойти на стол Александра Лукашенко.

Как ранее сообщалось, минимальный платеж в 45 рублей в месяц по налогу на профдоход хотят ввести вне зависимости от того, осуществлял ли человек деятельность или нет.

Напомним, налог на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (до 60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%.

Самозанятые подают данные о доходах через специальное приложение «Налог на профессиональный доход». Сейчас для тех, кто переходит на этот налог, есть послабление — первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не облагаются подоходным.

