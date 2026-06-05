Дмитрий Асанов нокаутировал венесуэльца Роджера Гутьерреса 5.06.2026, 10:14

Дмитрий Асанов

Белорусский боксер защитил пояс IBF Intercontinental и остался непобежденным

Белорусский боксер Дмитрий Асанов вновь удержал за собой чемпионский пояс IBF Intercontinental в легком весе, пишет «Трибуна».

В титульном бою наш соотечественник не оставил шансов венесуэльцу Роджеру Гутьерресу.

Поединок, в котором было запланировано десять раундов, завершился досрочно – в шестом Дмитрий оформил технический нокаут.

Еще большей ценности победе белоруса добавляет тот факт, что его оппонент спустился из второго полулегкого веса в поисках триумфов в более легкой категории.

Иронично, но латиноамериканец проиграл второй бой из двух в новой весовой категории. А его последняя на данный момент победа датируется и вовсе 2021 годом.

Эта виктория стала для Асанова 13-й в профессиональной карьере и 7-й, добытой нокаутом.

Дмитрий Асанов – один из самых успешных белорусских боксеров современности.

Родился в 1996 году в Молодечно, спортом занимается с детства, его первым тренером был отец. В любительской карьере Асанов выиграл серебро Европейских игр, бронзу чемпионата мира и становился чемпионом Европы. С 2022 года выступает в профессиональном боксе и до нынешнего времени непобедим.

Асанов занимает 13-ю строчку рейтинга WBC и входит в топ-50 по версии BoxRec.

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