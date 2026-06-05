«Это был приятный шок, который помог расправить крылья» 5.06.2026, 9:54

Белоруска в декрете стала фуршетным мастером и честно рассказала о работе.

Instagram переполнен рекламой онлайн-курсов, которые обещают в короткие сроки переучить вас на профессию фуршетного мастера. Юлия решила, что попробует себя в новом деле, — и ей понравилось, пишет myfin.by.

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Отправной точкой стал переезд в собственное жилье — наконец-то появилась своя кухня.

«Я начала творить для родных. В Instagram наблюдала за фуршетными мастерами, тогда и появились первые мысли попробовать. Понадобилось несколько месяцев, чтобы отважиться записаться на онлайн-курс. Обучение длилось пять недель и обошлось в 2300 рублей», — говорит женщина.

Юлия отмечает, что все получалось не сразу, а мозг кипел от новой информации. Помогла поддержка кураторов, которые были на связи почти круглосуточно. С их помощью получалось быстро исправлять ошибки.

«Моим девочкам тогда было всего 2,5 и 4,5 года. Многие удивляются: как можно учиться с такими малышками на руках? Сейчас понимаю, что это было лучшее время. Меня поддержали абсолютно все. И даже те, от кого я меньше всего ожидала. Это был приятный шок, который помог расправить крылья», — вспоминает она.

При этом белоруска отмечает, что она не была помешана на кухне: склонность к готовке появилась только после рождения детей. Но когда встала на этот путь, то сразу ощутила: это именно то, чем хочется заниматься. Юлия говорит, что эта профессия подразумевает сумасшедший режим, а еще это нелегкий физический труд. Погружаться в кулинарную сферу нужно тому, кто чувствует, что справится. Мастер считает: если вам просто нравится готовить, то этого мало. Нужно гореть делом, чтобы не сломаться.

«Если есть хоть малейший шанс что-то начать — начинайте. Не ждите идеального момента, потому что завтра это может быть уже неактуально», — уверена она.

Сколько денег понадобилось для старта

Общие затраты с обучением составили около 3000 рублей. На первоначальном этапе основная статья расходов — продукты, необходимые для проработки боксов и пополнения меню. Рецепты Юлия получила на обучении. Необходимые ингредиенты легко найти, но не всегда все они есть в одном магазине. Чтобы не тратить большое количество времени на закупку, выстраивает удобный маршрут. Работает по технологическим картам, это позволяет избежать перевода продуктов.

Специальное оборудование для кухни почти не покупала: все уже было до обучения. Коммунальные платежи стали больше, но это незначительная сумма. Из постоянных расходников — коробки, шпажки, пергамент и формы. Также нужны запасы перчаток и шапочек, моющих средств и разделочных досок. Сейчас на покупку продуктов идут деньги из предоплаты заказчика. Каждый месяц сумма формируется в зависимости от количества заказов: от 1000 до 2000 рублей.

Первые клиенты были из числа знакомых. В период обучения случился крупный заказ на пять боксов. На его сборку у женщины ушло полдня, поскольку она очень волновалась. Но все прошло успешно.

«Для постоянного потока заказчиков недостаточно просто готовить. Необходимо активно вести блог и говорить о себе. Я даже проходила интенсив по продвижению бренда в соцсетях, во время которого получилось создать видео, которые стали работать. У меня долгое время не набиралась аудитория в TikTok, но после обучения один ролик принес сразу 97 тысяч просмотров и 1200 подписчиков. В Threads ветка с моими работами набрала 50 тысяч просмотров. Все соцсети я веду самостоятельно», — говорит Юлия.

Пока что бюджет на рекламу не такой большой, как хотелось бы: не более 100 рублей в месяц. Из оборудования для съемки купила штатив и микрофон и пока на этом остановилась. Оказалось, что самый большой отклик приносит контент, от которого ничего не ждешь.

Сколько денег приносит это дело

Юлия говорит, что работает не так давно, поэтому еще не вышла на желаемый доход. При этом с каждым месяцем заработок растет:

«Май показал, что в спокойном темпе работы могу получить 1500 рублей, и это не предел. Более опытные мастера зарабатывают намного больше».

Кто чаще всего заказывает готовые боксы? Среди клиентов Юлии около 80% заказов приходит от женщин. Реже еду заказывают мужчины. В топе — шпинатный рулет, тарталетки и рулетики из ветчины. В этой нише есть свои тренды. В этом году на пике популярности — съедобные мольберты.

Женщина говорит, что заказать услуги фуршетного мастера иногда выгоднее, чем готовить самостоятельно. Фуршетный мастер не закупает лишние продукты, то есть не остается ничего неиспользованного. Не нужно тратить время ни на готовку, ни (а это часто упускают) на покупку продуктов. Приятный бонус — отсутствие стресса и уборки после кулинарных экспериментов.

На данный момент Юлия находится в декрете, но уже приняла решение: на прежнюю работу не вернется. Нынешняя нравится плюс помогает удерживать work-life balance.

«Главный мой секрет — привязка к режиму детей. Основную долю заказов выполняю, когда они в саду. Эти чистые четыре-пять часов днем — мое золотое время для готовки и сборки боксов. Если фуршет выпадает на выходные, то в игру вступает главный ингредиент моего спокойствия — муж», — отмечает женщина.

На случай работы в субботу или воскресенье предусмотрели два варианта развития событий. Первый: супруг увозит детей в небольшое приключение, например, в парк, в гости или за город. Второй: он остается дома, но полностью переключает внимание дочек на себя, чтобы Юлия работала, не отвлекаясь на «мама, посмотри». Такой подход спасает от выгорания.

«Мой график — не жесткая сетка, а гибкая система, где есть место и работе, и семье. Я очень благодарна, что мы нашли правильный ритм вместе», — подытожила Юлия.

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