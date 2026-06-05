У Кремля закончилась пехота Александр Карпюк

5.06.2026, 9:27

Почему РФ не сможет развернуть наступление летом.

Встретил сегодня мысль на тему успехов россиян на фронте, типа «ну они же медленно, но двигаются»...

Да, это правда. Пока что. Но всегда есть «но».

Если помните, ранее я писал, что для наших подразделений одной из проблем лета станет листва на деревьях. И это правда. Потому что кроны деревьев очень помогают тактике просачивания, когда дронам сложно разглядеть в посадках россиян.

Но для того, чтобы просачиваться — надо пехота, с расчетом того, что из десяти в лучшем случае дойдет один куда-то до наших позиций.

А с пехотой все плохо, да и она сейчас не в тех кондициях, как раньше. Потому что когда у тебя этой пехоты меньше, чем надо для выполнения нужного давления на линию, то пехота начинает или вообще не доходить, или доходить довольно редко.

Могу сказать, что у россиян есть проблемы с пехотой. Буквально вчера общался со своими ребятами, и они прямо сказали, что биомассы поменьше стало. Если раньше в конкретной посадке уничтожали пятерых, то сейчас, когда там же за тот же период времени уничтожают 1–2, то это прям неплохо для настоящего времени. И при этом они все так же не доходят до точки штурма.

Тот сектор, по которому они стараются идти возле Покровска, я прекрасно знаю. Я там жил рядом почти четыре года. Там очень сложная зона для наших дронщиков. Там густые посадки, много заброшенных домов в разбитых поселках, где легко прятаться и накапливаться, и довольно сложный рельеф. Если бы у россиян было столько же пехоты, как год назад, мы бы видели сильно худшую картину.

И это с учетом того, что россияне поснимали много сил с других направлений, чтобы наращивать давление в сторону Славянска, чтобы выполнить план по захвату Донобласти. Но не хватает сил. И их становится все меньше, что еще накладывается на начало коллапса по логистике, и что с этим делать сегодня — они не знают.

В РФ начинают скрытую мобилизацию, но даже так, чтобы накопить необходимое мясо, нужно время. А они сейчас в той ситуации, когда мясо надо прямо сейчас, потому что сроки по захвату Донобласти жмут, развитие беспилотных подразделений в ВСУ указывает на то, что потом будет еще хуже, финансовые проблемы в РФ не позволяют играть долгосрочно, а осень–зима с учетом погодных условий еще добавят санитарных проблем.

Если раньше тылы зимой были защищены от ударных крыльев облаками на высоте 100–200 м, то на сегодня наши крылья успешно летают на таких высотах массово. Значит, резать логистику будут еще и зимой и более активно, чем до этого.

Пока что того, что они сконцентрировали, хватает, чтобы понемногу продавливаться по сложной для нас местности, но люди явно заканчиваются. Это хороший знак. Это означает, что мы близки к тому, чтобы наконец стабилизировать линию, выкопать стабильные позиции и делать огонь с неба по оккупированным и российским территориям, имея постоянную линию соприкосновения. А это будет означать полное фиаско для российских планов.

Так что да, пока что успехи у них есть. Но тенденция пока не в их пользу, даже с учетом комфортных погодных условий для штурмов. Будем надеяться, что эти тенденции не изменятся.

Александр Карпюк «Фейсбук».

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