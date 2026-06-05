Одинокие люди испытывают уникальную эмоцию, которую не понимают люди в отношениях 5.06.2026, 8:59

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Речь идет о своеобразном восприятии себя и мира.

Большинство людей стремятся найти свою «вторую половинку» и провести остаток жизни в любви. Это удается не всем, и большинству – далеко не сразу.

Как пишет YourTango, одиночество на самом деле «может быть прекрасным временем», которое позволяет понять, кем вы являетесь вне социальных связей. Автор отмечает, что одиночество сопровождается сильными эмоциями, которые не совсем понятны людям, находящимся в отношениях.

Издание приводит рассказ TikTok-блогерши по имени Эмма, которая в своем видео поделилась особым чувством, присущим хронически одиноким людям, но трудным для объяснения. По ее словам, речь идет об ощущении, что ты не являешься «чьей-то».

Эмма отмечает, что попытка объяснить это чувство друзьям, которые находятся в длительных отношениях, приводит к недопониманию: твои объяснения воспринимают как попытку пожалеть самого себя. Однако на самом деле речь идет не о жалости и желании вызвать сочувствие у других, а именно об особом чувстве, которое трудно описать словами.

«Я думаю, что люди слышат это и думают, что это исходит от какого-то саможаления, но это просто объективная правда, что я ничья. Ужасно ли это иногда? Конечно. Бывает ли много дней, когда я действительно хочу иметь кого-то, когда отправляюсь в эти действительно веселые сольные приключения? Конечно», – объясняет Эмма.

Блогерша отметила, что она ни для кого не является первым выбором, первым вариантом, кому позвонить или написать.

Эмма настаивала, что хотя она любит делать что-то самостоятельно, иногда ей становится одиноко, потому что не с кем поделиться своими мыслями и впечатлениями. Женщина подчеркивает, что в целом ведет довольно активный образ жизни: путешествует, посещает рестораны, ходит в походы, отдыхает на пляже. Но, по ее мнению, это был бы совсем другой опыт, если бы у нее был партнер.

«Я не знаю, как долго я буду одинокой. И я не хочу, в конце концов, если встречу своего человека, я не хочу встретиться с ним и осознать, что у меня было все это время, которое я просто потратила впустую, и я по-настоящему не жила», – добавила Эмма.

В комментариях под видео многие люди согласились с мнением Эммы, что, очевидно, подтверждает распространенность именно такого чувства среди многих одиноких людей.

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