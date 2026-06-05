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Силы обороны Украины взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт: новые детали

  • 5.06.2026, 8:32
  • 1,154
Силы обороны Украины взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт: новые детали
фото: obozrevatel.com

Первая в истории операция такого типа.

1-й Отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ заявил, что взял под огневой контроль Донецкий аэропорт. О результатах операции военные сообщили в пятницу, подчеркнув, что речь идет о первом в современной истории случае проведения операции такого типа.

Об этом заявил 1-й Отдельный центр БпС СБС в своем (Facebook-канале https://www.facebook.com/reel/1506583847537925/). В подразделении отметили, что оккупанты превратили Донецкий аэропорт в один из ключевых элементов своей военной логистики.

«Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным», – говорится в сообщении.

По словам бойцов, российские войска использовали территорию аэропорта как военно-логистический хаб и площадку для запуска ударных беспилотников типа «Шахед». Украинские операторы дронов наносят удары по инфраструктуре объекта и затрудняют его дальнейшее функционирование.

В подразделении рассказали, что операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные средства и личный состав противника непосредственно на территории аэропорта. Одновременно ведется работа против мобильных огневых групп и средств противовоздушной обороны.

Военные утверждают, что из-за таких действий российские силы вынуждены отменять вылеты. Также под ударами оказываются инженерная техника, топливозаправщики и логистические узлы.

фото: obozrevatel.com

«Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты», – заявили в 1-м ОЦ СБС.

Результат операции

По словам военных, среди пораженных целей – установки для запуска «Шахедов», строительные краны, автомобильная техника и склады имущества. В подразделении считают, что это позволяет постепенно разрушать всю систему обеспечения работы аэродрома.

Ответственный за планирование операции офицер 1-го Отдельного центра СБС (14 полк) Серафим «Фалько» Гордиенко назвал операцию примером асимметричных действий.

«Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ – это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас – нами», – сказал он.

В подразделении также заявили, что ранее российские военные чувствовали себя на территории аэропорта в относительной безопасности и использовали его для подготовки атак по украинским городам.

«Отныне мы превратили Донецкий аэропорт в ловушку для врага. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно», – отметили военные.

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