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Командир «Призраков Киева» получил Героя Украины

  • 5.06.2026, 7:58
Командир «Призраков Киева» получил Героя Украины
Валентин Коренчук, который спас Киев от российского штурмовика, посмертно стал Героем Украины Фото: Воздушные силы ВСУ

Чем известен полковник авиации с позывным «Пчеловод».

Президент Украины подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковнику Валентину Коренчуку с позывным «Пчеловод» - посмертно. Летчик погиб во время боевого задания 27 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Командования Воздушных Сил ВСУ.

Кто такой «Пчеловод»

Валентин Коренчук - командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева». С первого дня полномасштабного вторжения он поднялся на перехват врага в битве за Киев - за первые сутки совершил пять боевых вылетов.

За время службы полковник:

совершил более 80 боевых вылетов - 73 из них непосредственно на уничтожение техники и прикрытие войск;

провел в небе около 300 часов;

лично уничтожил десятки вражеских целей - самолеты, крылатые ракеты и беспилотники.

Невозможный маневр

Один из самых ярких эпизодов - «Пчеловод» заставил российский штурмовик Су-25 разбиться на подступах к Киеву одним лишь маневрированием, не потратив ни одного патрона.

Вклад в развитие авиации

Коренчук был одним из первых, кто освоил и применил в бою французские ракеты AASM-250 HAMMER. Он активно продвигал переход украинской авиации на западные самолеты, в частности F-16, и представлял интересы Украины на встречах с делегациями Франции, Польши и Японии.

Вне кабины

Полковник проводил «уроки мужества» для школьников, занимался семьями погибших и ранеными. При его участии в Киеве появились музейные выставки и известный мурал «Призрак Киева» на Подоле.

Валентин Коренчук погиб 27 апреля 2024 года. У него остались жена и трое детей.

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