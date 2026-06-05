Командир «Призраков Киева» получил Героя Украины
- 5.06.2026, 7:58
Чем известен полковник авиации с позывным «Пчеловод».
Президент Украины подписал указ о присвоении звания Героя Украины полковнику Валентину Коренчуку с позывным «Пчеловод» - посмертно. Летчик погиб во время боевого задания 27 апреля 2024 года.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Командования Воздушных Сил ВСУ.
Кто такой «Пчеловод»
Валентин Коренчук - командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева». С первого дня полномасштабного вторжения он поднялся на перехват врага в битве за Киев - за первые сутки совершил пять боевых вылетов.
За время службы полковник:
совершил более 80 боевых вылетов - 73 из них непосредственно на уничтожение техники и прикрытие войск;
провел в небе около 300 часов;
лично уничтожил десятки вражеских целей - самолеты, крылатые ракеты и беспилотники.
Невозможный маневр
Один из самых ярких эпизодов - «Пчеловод» заставил российский штурмовик Су-25 разбиться на подступах к Киеву одним лишь маневрированием, не потратив ни одного патрона.
Вклад в развитие авиации
Коренчук был одним из первых, кто освоил и применил в бою французские ракеты AASM-250 HAMMER. Он активно продвигал переход украинской авиации на западные самолеты, в частности F-16, и представлял интересы Украины на встречах с делегациями Франции, Польши и Японии.
Вне кабины
Полковник проводил «уроки мужества» для школьников, занимался семьями погибших и ранеными. При его участии в Киеве появились музейные выставки и известный мурал «Призрак Киева» на Подоле.
Валентин Коренчук погиб 27 апреля 2024 года. У него остались жена и трое детей.