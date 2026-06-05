Петербургский форум – витрина путинизма Александр Невзоров

5.06.2026, 5:53

Александр Невзоров

Можно раз в год оценить скорость опупения элит.

Петербургский форум – витрина путинизма.

Конечно, ПМЭФ очень полезен как индикатор озверения и отупения России. Спасибо всем особям, что собрались в павильонах форума и наконец дали возможность точно оценить степень деградации РФ. Очень хорошо то, что раз в год можно замерить и оценить скорость опупения и метаморфоз росс-элит. Стремительность массовой дегенерации впечатляет.

Судя по той картине, что предлагает ПМЭФ-2026, никаких надежд на возвращение к людям и к цивилизации у РФ нет. Полностью утрачены не только простейшие категории «добра – зла», но и вообще контакт с реальностью. Пройдет совсем немного времени, и ликвидация государственности и полный демонтаж этой страны станет идеей фикс всего человечества.

ПМЭФ-2026 во всех подробностях обозначил цели русского фашизма. Страна должна стать православной диктатурой, которая будет стерильна от любого инакомыслия и заточена под обеспечение «победоносных войн», которые должны не только вернуть границы СССР, но и «поставить на колени» Европу и часть Азии. РФ должна не только утроить количество ядерного оружия, но и провести показательные «ядерные расправы» с теми территориями, которые будут сопротивляться установлению «русского мира и русских порядков».

Русская православная раса официально должна быть закреплена в статусе «хозяйки континента». В мечтах русских фашистов, разумеется, воссоздание системы ГУЛАГ, но ориентированной на создание самого мощного военно-промышленного комплекса в мире (заводы-тюрьмы). Предполагается и тотальное торжество «семейных ценностей», т.е. право мужей бить и воспитывать жен. Многодетность обязательна.

Никаких внутренних сил сопротивлению торжествующей шизофрении Дугиных, Глазьевых, Захаровых, Малофеевых в стране нет. Как мы видим, сейчас именно они вытворяют все, что хотят, и определяют все вектора ее развития.

Если прошлые форумы фиксировали лишь «очаги» мозговых поражений, то ПМЭФ-2026 демонстрирует то, что национальная шизофрения тотальна.

Александр Невзоров, telegram

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