Пенсионеры в Беларуси могут получить льготную путевку в санаторий
- 5.06.2026, 0:59
Как это сделать?
Пенсионеры периодически могут отправиться в санаторий на оздоровление по льготному тарифу, рассказала ОНТ начальник отдела организационно-кадровой работы и обеспечения путевками Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Людмила Белохвостик.
Получить путевку несложно, но ее точно придется подождать.
Чтобы получить льготную путевку на оздоровление, пенсионер должен написать заявление и отдать его специалисту Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту жительства.
Также в папку документов нужно положить удостоверение личности, пенсионное удостоверение с отметкой о том, что человек является ветераном труда. К тому же, кроме подлинных бумаг, необходимы и копии.
«Также нужно принести трудовую книжку, если таковая есть, и копию первой и последней ее страниц (данный документ докажет то, что сейчас человек не работает)», – пояснила специалист.
Пригодится и медсправка о состоянии здоровья. Ее можно получить у врача территориальной поликлиники.
После того как человека поставят на учет, путевка для него точно будет. Но придется подождать. Ведь здесь соблюдают очередь – она идет с даты подачи заявления.
С 2024-го неработающие пенсионеры и ветераны труда могут рассчитывать на льготную путевку не чаще чем раз в три года.
«Данная категория населения получает путевку с частичной оплатой ее стоимости, которая будет зависеть от среднемесячного дохода», – уточнила специалист.
Поэтому необходимо показать справку о среднемесячном доходе за последний год.
В итоге пенсионерам помогут оплатить 15–20% стоимости путевки.