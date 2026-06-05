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Пенсионеры в Беларуси могут получить льготную путевку в санаторий

  • 5.06.2026, 0:59
Пенсионеры в Беларуси могут получить льготную путевку в санаторий
Иллюстрационное фото

Как это сделать?

Пенсионеры периодически могут отправиться в санаторий на оздоровление по льготному тарифу, рассказала ОНТ начальник отдела организационно-кадровой работы и обеспечения путевками Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Людмила Белохвостик.

Получить путевку несложно, но ее точно придется подождать.

Чтобы получить льготную путевку на оздоровление, пенсионер должен написать заявление и отдать его специалисту Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту жительства.

Также в папку документов нужно положить удостоверение личности, пенсионное удостоверение с отметкой о том, что человек является ветераном труда. К тому же, кроме подлинных бумаг, необходимы и копии.

«Также нужно принести трудовую книжку, если таковая есть, и копию первой и последней ее страниц (данный документ докажет то, что сейчас человек не работает)», – пояснила специалист.

Пригодится и медсправка о состоянии здоровья. Ее можно получить у врача территориальной поликлиники.

После того как человека поставят на учет, путевка для него точно будет. Но придется подождать. Ведь здесь соблюдают очередь – она идет с даты подачи заявления.

С 2024-го неработающие пенсионеры и ветераны труда могут рассчитывать на льготную путевку не чаще чем раз в три года.

«Данная категория населения получает путевку с частичной оплатой ее стоимости, которая будет зависеть от среднемесячного дохода», – уточнила специалист.

Поэтому необходимо показать справку о среднемесячном доходе за последний год.

В итоге пенсионерам помогут оплатить 15–20% стоимости путевки.

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