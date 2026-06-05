Ушла из жизни Маржан Сатрапи, автор романа «Персеполис» о взрослении в Иране во времена революции 5.06.2026, 8:24

Маржан Сатрапи

фото: bbc.com

Книга, состоящая из четырех томов, рассказывает о судьбе иранской девочки в Тегеране.

Франко-иранская писательница Маржан Сатрапи скончалась в возрасте 56 лет. Она получила известность благодаря серии автобиографических комиксов «Персеполис», рассказывающих о ее детстве в Тегеране во времена исламской революции 1979 года. Этот графический роман получил большой успех и позднее был экранизирован, передает ВВС.

О смерти Сатрапи сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Ее кончина стала утратой для французской культуры — мы потеряли выдающуюся личность и свободолюбивую художницу, чьи работы несли в себе общечеловеческое послание и принесли ей огромное международное признание», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Семья Сатрапи также опубликовала заявление о ее смерти.

«Маржан Сатрапи умерла от горя чуть больше, чем через год после смерти Матиаса Рипы, ее мужа и любви всей ее жизни», — говорится в заявлении, которое цитирует AFP.

«Персеполис» был впервые опубликован во Франции в 2000 году и вышел на английском языке в 2003 году.

Книга, состоящая из четырех томов, рассказывает о судьбе иранской девочки в Тегеране, которой приходится жить в условиях жестких ограничений, введенных руководством Ирана после революции 1979 года.

Это произведение помогло миллионам людей по-новому взглянуть на жителей Ирана.

Главная героиня романа, Марджи, переживает один из самых тяжелых периодов в истории Ирана, во многом повторяя жизненный путь самой Сатрапи.

И автор, и ее героиня родились в Иране в 1969 году. И той, и другой было около 10 лет, когда был свергнут шах. Обе стали свидетельницами прихода к власти духовенства и пережили ужас Ирано-иракской войны, а в 14 лет покинули родину, отправившись строить новую жизнь в Австрии.

В 1994 году Сатрапи переехала в Париж, где и написала «Персеполис».

После публикации «Персеполиса» Сатрапи стала одной из самых известных представительниц набиравшего тогда популярность жанра графического романа, в котором сочетались политическая история и мемуары.

Позднее комикс был адаптирован в полнометражный анимационный фильм и представлен в программе Каннского кинофестиваля 2007 года, где разделил приз жюри с фильмом «Тихий свет». Сатрапи выступила в качестве режиссера картины вместе с художником Венсаном Паронно.

Фильм также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм», благодаря чему Сатрапи стала первой женщиной, когда-либо попавшей в эту категорию.

В экранизации «Персеполиса» Кьяра Мастроянни сыграла юную Маржан, а Катрин Денёв — ее мать.

В 2006 году, после более чем 10 лет жизни во Франции, Сатрапи получила гражданство, однако в прошлом году отказалась от французского ордена Почетного легиона, обвинив власти в лицемерии из-за визовой политики по отношению к иранским диссидентам.

«Я не могу игнорировать то, что я считаю лицемерным отношением к Ирану, который сформировал другую часть моей идентичности», — заявила она, добавив, что не хотела проявить неуважение к награде, поскольку испытывает глубокие чувства к Франции.

Сатрапи всегда была активным критиком иранских властей и поддерживала протесты против иранского режима, в том числе массовые акции после смерти в 2022 году 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов в Тегеране якобы за несоблюдение правил ношения хиджаба.

Она рассказывала изданию Deadline, как ее родители выходили на улицы в знак протеста против введения иранскими властями обязательного ношения хиджаба женщинами в 1983 году.

«Он был одним из немногих мужчин; в то время они не понимали, что права женщин — это права общества», — вспоминала она о своем отце.

Она также рассказывала, что получала угрозы и оскорбления от представителей режима в связи с «Персеполисом» и своей активной деятельностью.

«Меня называли лгуньей и шпионкой. Жизнь научила меня не бояться. Дело не в том, что ты не чувствуешь страха; ты чувствуешь страх, но затем решаешь, придавать ему значение или нет», — говорила Сатрапи.

В 2023 году она возглавила протест у иранского посольства в Париже в знак солидарности с пятью тегеранскими подростками, арестованными за публикацию в тиктоке видео, где они танцуют под песню Calm Down нигерийского исполнителя Rema и американской певицы Селены Гомес.

«Мы, артисты, должны быть скромными, но бездействие хуже, безразличие хуже, — сказала она. — Я не думаю, что делаю что-то грандиозное или масштабное, но у меня есть голос, у меня есть лицо, и меня знают во Франции, я просто делаю то, что должна делать».

Муж Сатрапи, шведский продюсер, актер и сценарист Матиас Рипа, умер в прошлом году, и недавно она опубликовала серию трогательных постов в инстаграме, признавшись, что «потеряла любовь всей своей жизни».

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