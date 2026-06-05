Путину сообщили о письме Зеленского 7 5.06.2026, 14:58

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Владимир Зеленский

Этот вопрос поднимут на ПМЭФ.

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили об открытом письме к нему от президента Украины Владимира Зеленского, в котором предлагается личная встреча ради окончания войны.

Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

Песков не стал говорить, каким образом Москва получила письмо украинского лидера, ведь между Украиной и Россией нет официальных каналов общения. Он также не сказал, как Путин отреагировал на послание Зеленского, чтобы «не забегать вперед».

Пресс-секретарь Кремля заявил, что тема письма Зеленского «так или иначе будет фигурировать» на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Путина.

Напомним, пленарное заседание ПМЭФ-2026 состоится сегодня, 5 июня.

Песков добавил, что Путину также доложили о реакциях мировых лидеров на письмо Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня написал открытое письмо к Владимиру Путину, предложив провести личные переговоры, чтобы договориться об окончании войны, так как «лидеры решают ключевые вопросы». В письме украинский президент отметил, что россияне несут очень большие потери в войне, а Россия оказалась практически в полной международной изоляции. Зеленский предложил завершать войну так, чтобы это было справедливо и с обязательными гарантиями безопасности для Украины. Он считает, что встреча с хозяином Кремля может состояться в любом нейтральном месте.

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