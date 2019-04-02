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Шесть исторических легенд, в которые многие продолжают верить до сих пор

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  • 2.04.2019, 19:22
  • 3,641
Фото: depositphotos

Некоторые устойчивые убеждения переходят из поколения в поколение.

Наверняка и вы слышали, что Колумб был в Америке, из-за краха Уолл-стрит многие банкиры покончили жизнь самоубийством, а Моцарта убил Сальери. Опровержения этих и других не менее популярных заблуждений вы найдете в статье.

AdMe.ru решил разрушить парочку популярных мифов, которые далеки от истины.

У Джорджа Вашингтона были деревянные зубы

Фото: East News

У первого президента США действительно были проблемы с зубами, ему пришлось носить протезы, но сделаны они были не из дерева, а из слоновой кости, металла и зубов других людей (предположительно, рабов). Джордж Вашингтон тщательно следил за гигиеной полости рта, но все оказалось безрезультатно. Уже к 24 годам ему пришлось удалить первый зуб, а к 57 годам у него из родных зубов остался только один. Посмотреть на протез можно здесь. Как видно, со временем он изменил свой цвет, и это заставило многих людей думать о том, что он был сделан из дерева.

Колумб был на Американском континенте

Фото: wikimedia

Испанский мореплаватель в 1492 году открыл новые земли, которые в дальнейшем станут Багамами, Доминиканской Республикой и Гаити, но до Американского континента Колумб так и не доплыл. А вот кто точно побывал в Америке задолго до появления Христофора Колумба, так это скандинавский первооткрыватель Лейф Эрикссон.

Сальери убил Моцарта

Фото: wikimedia

В России давняя сплетня о вражде между двумя известными композиторами распространилась благодаря Александру Сергеевичу Пушкину и его произведению «Моцарт и Сальери», в котором Антонио Сальери предстал как завистливый и коварный человек, отравивший Вольфганга Амадея Моцарта. Но на родине композитора даже не подозревали о такой легенде до тех пор, пока Италию не посетил английский театр с пьесой Шеффера. Именно эта пьеса заставила Миланскую консерваторию открыть судебный процесс над Сальери.

Официально суд признал композитора невиновным в смерти коллеги. И при жизни Моцарта они не были врагами, а Антонио не мог ему завидовать хотя бы потому, что был успешнее Вольфганга. Сальери на тот момент был самым прославленным педагогом (среди его учеников были Бетховен, Шуберт и Лист), а также придворным капельмейстером, что считалось самым престижным музыкальным постом в Европе.

Массовые самоубийства после краха Уолл-стрит

Фото: East News

«Черный четверг» и «черный вторник» в 1929 году составили самый разрушительный обвал фондовой биржи в истории США, который последовал за крахом Лондонского фондового рынка и стал началом 12-летней Великой депрессии, затронувшей все развитые страны.

Многие верят в историю о массовых самоубийствах банкиров, брокеров и инвесторов, после того как они в одночасье лишились своего состояния. Но на самом деле миллионеры не прыгали из окон, а уровень самоубийств даже снизился. Это объясняется тем, что в период трагических событий люди начинают больше ценить свою жизнь.

Позы статуй отражают исход последнего сражения всадника

Фото: wikimedia

Существует миф, что число ног лошади в воздухе говорит о том, как погиб всадник: две ноги означали гибель во время битвы, одна нога — смерть после сражения от ран, все ноги на земле — лошадь и всадник погибли не в бою. Многое говорилось и о статуях рыцарей: скрещение рук или ног указывало на то, был ли он в каком-либо из Крестовых походов. Но все это оказалось лишь красивой выдумкой.

В Средневековье люди верили в теорию плоской Земли, а церковь пыталась уничтожить науку

Фото: depositphotos

Пожалуй, самое распространенное заблуждение о Средневековье: люди верили, что Земля плоская, а всех сомневающихся сжигали на кострах. Ученые опровергают этот миф и утверждают, что с XIV века все образованные европейцы знали, что планета имеет форму шара, а среди ученых и вовсе никогда не была распространена теория плоской Земли. Также не было найдено никаких записей, доказывающих учения и принуждение со стороны церкви верить в плоскую планету.

Что касается казни Джордано Бруно, то священника приговорили к самой суровой мере наказания вовсе не за его научные труды. Согласно приговору, Джордано казнили не как ученого, а как человека, который отрицал основополагающие догматы христианства и планировал стать основателем новой секты под названием «новая философия», а также за утверждения, которые церковь не могла простить: Бруно оскорблял монахов и все то, во что они верили.

А в какой из развенчанных нами мифов верили вы?


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