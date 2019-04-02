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Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

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  • 2.04.2019, 20:16
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Фото: shutterstock.com

По данным ООН, численность населения мира к 2050 году может составить 9,7 млрд.

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд. Об этом говорится в отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, представленном в понедельник на 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая проходит в Нью-Йорке с 1 по 5 апреля, передает ТАСС.

"Население мира, достигшее, по оценкам, 7,7 млрд человек в 2019 году, по-прежнему растет, хотя темпы его прироста снижаются. Ожидается, что оно продолжит расти и достигнет 9,7 млрд человек в 2050 году, а к концу XXI века составит около 11 млрд", - отмечено в отчете.

В качестве основных трендов в документе указано, что население мира становится "больше, более старым, более мобильным и более сконцентрированным в пространстве, чем когда-либо". Кроме того, ожидается, что рост населения может привести к сокращению природных ресурсов и увеличению нагрузки на экосистему планеты.

По данным отчета, число проживающих в городах может возрасти с 56% в 2019 году до 68% к 2050 году.

В докладе также отмечается, что средняя продолжительность жизни в 2019 году составляет 72,3 года, ожидается, что к 2030 году она вырастет еще на два года и составит 74,3.

Согласно данным ООН, население Земли достигло 7 млрд 31 октября 2011 года.


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