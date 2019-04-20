«У них две руки, и обе — левые» 20.04.2019, 9:55

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Источник: tut.by

Веселые и не очень истории о белорусских строителях.

Казалось бы, у всех работников ЖЭСов, дворников и строителей по две руки, следовательно, и качество работ должно быть одинаковым. Но, судя по фото на «Доске позора», у некоторых хоть и две руки, но обе левые: ну как можно было установить унитаз так, что воспользоваться им может только эквилибрист? А ремонт балконов с помощью монтажной пены? Или кого посетила светлая мысль закопать мусор во дворе, вместо того чтобы вывезти на свалку? В общем, смотрите сами, что прислали tut.by в этот раз.

«Помогло!» — пишут жители дома № 7 по улице Карбышева в Минске. После публикации на «Доске позора» строители оперативно устранили недоделки и навели порядок.

Источник: tut.by

«Понимаем, что дорожки хоть и не новые, но с коляской теперь проехать можно и ходить приятно. Еще раз спасибо вам и ремонтникам».

Источник: tut.by

А еще в Бобруйске по адресу: ул. Рокоссовского, 110 починили крыльцо.

Источник: tut.by

Ливневку на въезде в жилую зону улиц Гурского и Сапеги (Михалово) к школе № 26 исправили и навели возле нее порядок. Но ямы в шаге от нее так и остались.

Источник: tut.by

Ремонт балконов, Минск, ул. Свердлова, 15. Читатель обращает внимание, что места, где отвалилась штукатурка, заделывают монтажной пеной.

Источник: tut.by

Странное ограждение совместной территории школ № 190 и № 196 в Минске. Нам пишут, что дорожка, которая вела к школе, перекрыта забором, а в нескольких метрах от этого места дети каждый день лазят через ограду, чтобы сократить расстояние. Подрастут — дырку сделают.

Источник: tut.by

Этот шедевр возле одного из домов по улице Золотая Горка обещают исправить в ЖЭСе уже несколько лет. Последняя информация: собирают документацию для тендера (!) по выбору организации ориентировочно на 3-й квартал 2019 года. Целый тендер нужен, чтобы залить 2 бетонные ступени?

Источник: tut.by

Минск, улица Гамарника, 26. Жители обратили внимание, что контейнеры не помещаются на площадке — ее нужно расширять.

Источник: tut.by

По этому же адресу на детской площадке есть загадочный фонарь. Интересно, шину на него после установки накинули или продели до монтажа?

Источник: tut.by

В ноябре 2018 года в районе улиц Я. Мавра — Одоевского — Пушкина провели благоустройство: заменили металлические поворотные урны на бетонные без вкладышей, поставили антипарковочные столбики. Но, похоже, столбиков оказалось больше, чем требовалось, поэтому решили установить их за остановочным пунктом «Улица Е. Полоцкой».

Источник: tut.by

Дорожка в никуда на улице Коллекторной в Минске.

Источник: tut.by

В городе Пинске на пересечении улиц Парковой и Солнечной много лет назад на тротуарах уложили плитку. Но между участками с новым тротуаром осталась территория, за которую, наверное, никто не отвечает, поэтому уже много лет плитки на эти 30 метров не находится.

Источник: tut.by

Минск, улица Герасименко, 3. На что стоит обратить внимание местному ЖЭСу? Жители дома считают, что в первую очередь — на состояние тротуаров и крыльца у подъездов.

Источник: tut.by

А редакцию заинтересовало фото этой скамейки. Или лежанки?

Источник: tut.by

Детская карусель, Витебск, проспект Строителей, 22, корпус 6. Каруселька сломана, это факт. Но почему родители, которые ожидают, что ЖЭС ее починит, думают, что кому-то их дети дороже, чем им? Взяли бы и починили — не для ЖЭСа, а для своего ребенка.

Источник: tut.by

Солигорск. Очень странная стоянка для инвалидов около строящегося торгового центра по улице Заслонова. На нее разве есть въезд?

Источник: tut.by

Город Лида. Заезд к дому по улице Коммунистической, 43 разбит уже два года. Ямочный ремонт обещают только к 27 сентябрю 2019 года.

Источник: tut.by

Около дома по адресу: проспект Партизанский, 147 ремонтировали осенью лестницу. Вроде сделали нормально. А вот арматуру убрать забыли. Может, это для красоты или элемент дизайна?

Источник: tut.by

Смотрите, как выглядит обновленная лавочка на проспекте Притыцкого возле магазина «Спорт-туризм». Автор фото интересуются: разве рационально переводить краску на такую «покраску»?

Источник: tut.by

Электросчетчики заменили, а провода остались со скрутками. Наверное, за провода и счетчики разные организации отвечают. Минск, улица Уборевича, дом № 160.

Источник: tut.by

Гродно, больница № 4, приемный покой. Воспользоваться унитазом может только тренированный эквилибрист.

Источник: tut.by

Минск, так выглядит лестница за домом на ул. Жудро, 18 по дороге в детский сад № 297.

Источник: tut.by

Ржавую дверь подъезда № 5 дома № 92 по улице Кабушкина в Минске по просьбе жильцов покрасили. Но их не устроило, как это сделано: снаружи «мазнули» лишь по краю, изнутри дверь не красили.

Источник: tut.by

Удивительный пример находчивости на улице Гикало, 16 в Минске. В хрущевке квартиру на третьем этаже расширили, пристроив в районе кухни такой вот «скворечник» на подпорках. В администрации Советского района сейчас выясняют, как владельцу квартиры удалось сделать такую перепланировку.

Источник: tut.by

И еще вспомнились горе-работники с ул. Лобанка, 105, которые закапывали, а потом откапывали строительный мусор. Тем, кто за этими действиями наблюдал в окна, было даже весело.