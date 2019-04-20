Источник tut.by: Россия поставляет лучшую нефть в Китай, а «Дружба» страдает 1 20.04.2019, 13:46

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Российская нефть идет в Беларусь по остаточному принципу.

У потребителей, получающих российскую нефть сорта Urals по нефтепроводу «Дружба», периодически возникают нарекания к ее качеству уже около 3 лет. Об этом tut.by рассказали информированные источники в нефтяной отрасли.

«Качество постоянно ухудшалось. Уже года 3 имеются нарекания. Россия лучшую нефть поставляет в Китай. А в «Дружбу» — по остаточному принципу», — сказал один собеседник. «Это довольно известная проблема. На ней в большей степени заостряли внимание европейские [нефтеперерабатывающие] заводы. Там и стандарты другие, и отношение иное. Сейчас Беларусь решила обозначить проблему. Не думаю, что она бы это сделала, если бы в отношениях с Россией не было вопросов», — сказал второй источник.

Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». Из РФ «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту». По мнению «Белнефтехима», падение качества грозит ущербом для белорусских НПЗ. В связи с этим белорусская сторона запросила встречу у «Транснефти». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

По словам экспертов, соединения хлора могут оказаться в нефти естественным путем (содержатся в пластовых водах) или в качестве поглотителя сероводорода при транспорте нефти. Но их наличие является потенциально опасным для оборудования НПЗ. Образовавшаяся в реакторах гидроочистки или риформинга соляная кислота приводит к коррозии оборудования.

В 2018 году РФ переориентировала крупные потоки малосернистой нефти с Запада на Восток, чтобы закрепить свое первенство на рынке Китая, из-за этого качество основного российского экспортного сорта на западе, Urals, резко упало, вызвав недовольство европейских переработчиков, писало агентство Рейтер в минувшем году.

Показатели Urals регулярно выходили за пределы, предусмотренные российским официальным стандартом — ГОСТом, отмечали восемь источников на нефтяном рынке РФ. По их словам, российской трубопроводной монополии «Транснефть» не удавалось стабильно удерживать плотность и содержание серы в Urals в рамках заявленных параметров.

Основное ухудшение качества Urals наблюдали потребители на маршрутах трубопровода «Дружба», по которому сорт напрямую поступает на НПЗ в Германии, Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. «Россия большую часть своей легкой нефти направляет в Китай, чтобы обеспечить приоритетные поставки по межправительственному соглашению, а уж европейским покупателям — что осталось», — говорил источник в нефтяной отрасли РФ.

За прошлый год, по данным «Транснефти», суммарно по «Дружбе» было прокачано 48,9 млн тонн российской транзитной нефти (план на 2019 год — 50 млн тонн), более половины поставок пришлось на «Роснефть». Кроме того, по этому нефтепроводу поставляется 18 млн тонн беспошлинной нефти для белорусских НПЗ.

Вопросы к качеству российской нефти возникли на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но не нашел понимания в РФ. Вслед за ограничениями на импорт продуктов питания из Беларуси Лукашенко пригрозил поставить на ремонт нефтепроводы. В «Транснефти» заявили, что состояние участка «Дружбы» удовлетворительно, но «в случае необходимости» готовы помочь Минску ликвидировать дефекты.