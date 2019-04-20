Как белорус Кныш совершил революцию в спортивной гимнастике 20.04.2019, 16:12

Ренальд Кныш

Он подготовил двух олимпийских чемпионок и чемпионку СССР.

19 апреля 2019 из жизни ушел тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш. Он подготовил двух олимпийских чемпионок – Елену Волчецкую и Ольгу Корбут, а также чемпионку СССР Тамару Алексееву. В 1980-м Кныш ушел из спорта и больше никого серьезно не тренировал. За свою карьеру копыльчанин придумал около 30 новых элементов в гимнастике.

Тribuna.com вместе с Генрихом Дедюлей – экс-начальником национальной команды Республики Беларусь по спортивной гимнастике – вспомнилa некоторые моменты из жизни тренера, а также узналa о том, какой вклад в развитие спорта сделал Ренальд Кныш.

Источник: by.tribuna.com

– Если откровенно говорить, Ренальд Иванович Кныш – величайший тренер. Слава Богу, я уже много лет в гимнастике, поэтому знаю его еще с тех далеких годов. Это такой тренер, которых было очень мало в Советском Союзе. Тренер, который перевернул представление о гимнастике. По своему величию, наверное, поставил бы его в один ряд с Белом Каройи и, может быть, с Владиславом Растороцким. Та сложность, которая сегодня присутствует в женской гимнастике, на нее подтолкнул именно Ренальд Иванович со своими ученицами. Он начинал эту работу с Еленой Волчецкой и Тамарой Алексеевой и продолжил с Ольгой Корбут.

Вот как раньше гимнастки совершали прыжок? Разбегались, вставали в стойку на прыжковом коне, а дальше просто переваливались на другую сторону. Ученицы Ренальда Ивановича первыми стали летать после толчка руками, а не просто переворачиваться через коня. Вроде как очень простая мысль, однако никому в голову не могло прийти, что так можно делать. А ему пришла. В этом плане он сделал прыжок другим. И я уже не говорю про то, что параллельно с этим его ученицы добивались неимоверных высот: та же Лена Волчецкая, Тамара Алексеева были чемпионками СССР в опорном прыжке. Никто в мире не выполнял этот элемент, как они. И давайте признаемся, Ренальд Иванович добивался первых успехов, когда условий для тренировок вообще не было. Да, может быть, потом ситуация стала лучше, но вот на первых порах…

Вы же прекрасно понимаете, чтобы выполнять, отрабатывать определенные элементы, необходимо иметь хороший, большой зал. В нашем виде спорта только разбег 25 метров, затем мостик, кольца, и три метра страховочных матов. А он тренировал детей в самом обычном школьном зале, который был намного меньше в длину. И тогда в голову ему пришла мысль, а что если сделать иначе: поставить коня поперек зала, распахнуть дверь зала и задействовать длинный коридор. Однако и этого оказалось мало – нужных метров получить не удалось. Тогда гимнастки стали разбегаться из кочегарки. Вы себе представляете эту картину? То есть какой-то элемент начинаешь в одном помещении, следом пробегаешь несколько метров коридора и только потом оказываешься в зале. В детской спортивной школе есть даже макет, где все можно увидеть визуально. В общем-то, только так он смог найти нужные метры. Это был не просто тренер, а большой мыслитель.

Источник: by.tribuna.com

Как я уже говорил раньше, Волчецкая и Алексеева – это его первый поток учениц. В 1964 году Лена принесла белорусской советской гимнастике первую золотую олимпийскую медаль. Правда, время этих гимнасток постепенно уходило и нужно было сконцентрироваться на новых ученицах. В следующем потоке ему попалась удивительная, строптивая, непослушная, как угодно можно назвать, ученица Ольга Корбут. Не знаю, сколько нервов пришлось потратить на то, чтобы вывести ее на тот уровень, на котором она оказалась.

Параллельно с этим в гимнастике началась гонка за сложностью. Ренальд Иванович понимал, что «чистенько» делают большинство спортсменок, не только советские, но и зарубежные. И победить можно, только увеличив сложность программы. Тогда он начал придумывать новые элементы. Среди них: петля Корбут, которая произвела неимоверный фурор в свое время, сальто на бревне. Кстати, ему запрещали делать этот элемент с ученицами. Говорили, что нельзя, что для женского организма – это невозможно. Да, может быть, невозможно, но посмотрите женскую тяжелую атлетику – девушки поднимают по 150 килограмм и вряд ли это легкие нагрузки для женского организма. Казалось бы, тоже нельзя. И ему запрещали. В конце концов, Ренальд Иванович добился своего. После него пошли сальтовые элементы на бревне, усложнилась программа на брусьях. Всем эти хочу сказать, что Ренальд Иванович – это тренер, который растил гимнастов, тренер-рационализатор, новатор, если так можно сказать. Человек, который в 1972 году перевернул мировую гимнастику и направил на сегодняшний путь. Пока никому из тренеров не удается увести гимнастику еще в какие-то дебри. Благодаря Кнышу мировая гимнастика шагнула вперед. Одна только Корбут, сколько медалей собрала на всех турнирах…

Источник: by.tribuna.com

Знаете, почему я сказал, что Оля немного сумасбродная девчонка? Был уникальный случай, о котором, думаю, многие слышали. В Англии проводился чемпионат Европы. На тот момент Корбут была номер один в мире, супергимнастка. Правда, перед этим турниром травмировала голеностоп. Она и Ренальд Иванович просили тренеров сборной освободить их от участия в чемпионате Европы, но тогдашний главный тренер Лариса Латынина сказала: «Нет, Олечка, будешь выступать». И Оля выступила, проиграла Людмиле Турыщевой, заняла второе место. Ее так сильно не устроило это место, что на награждении Корбут так и не появилась. А это ведь европейские соревнования! Оля не хотела быть второй, для нее не существовало места кроме как первого.

Бывали и другие случаи… Накануне чемпионата мира Латынина в интервью высказалась, что главная конкурентка Корбут Турыщева заслуживает золотой медали. По сути, главному тренеру сборной не так важно, какая из ее спортсменок окажется первой. Наверное, роль сыграла и строптивость Корбут. Потому что Турыщева действительно была «ох». И по поведению, и по характеру – уникальный человек. Тренировки начинала в пять утра, затем бежала в школу, а потом снова в зал. И везде была отличницей, примером для подражания. Поэтому, возможно, Турыщева чуть больше импонировала Латыниной, нежели Корбут.

Даже журналисты не совсем понимали, почему Латынина как бы настраивает всех на то, что Оля не будет первой. В итоге так оно и получилось. В нашем виде спорта очень многое зависит от расстановки. Если бы Олю поставили на другую позицию, она бы, скорее всего, выиграла. Но расстановку делала Латынина. По окончанию чемпионата мира спортсмены должны были ехать в американское турне, которое, будем прямо говорить, приносило миллионные доходы федерации гимнастики СССР. И вот, значит, Латынина звонит Кнышу и говорит: «Нужно прислать Олю, она обязательно должна быть». А Кныш отвечает: «Лариса Семеновна, если наше мастерство так низко ценится, мы никуда не поедем, останемся тренироваться дома». То есть Латынина ему и раз, и два, и три, а он ни в какую: «Мы никуда не поедем и точка». Ситуация разрешилась благодаря вмешательству председателю спорткомитета Советского Союза. Тот вызвал Кныша к себе и спрашивает: в чем же дело? Кныш ему все растолковал, и председатель спрашивает: какие ваши условия, чтобы вы хотели? Да, забыл еще рассказать: Кныша в эту поездку не поставили. В итоге они пообщались, договорились, что и Корбут, и Кныш едут в турне. А вот самое интересное произошло в конце разговора. Председатель спорткомитета вызывал какого-то человека и тот из главного отдела принес контракт, в котором четко прописано: «За неучастие в турнире Корбут неустойка в таком-то размере…». О других спортсменах в этом документы не было ни слова. В итоге, конечно, Оля выступила, а страна получила свои деньги.

На самом деле спортивная жизнь кипела. И вы, наверное, понимаете, что в те годы шла великая борьба между спортсменками и, будем говорить, велась она не всегда честным способом. В 1964 году Волчецкая стала олимпийской чемпионкой, но тогда, кроме нее, нашу страну должна была представлять Алексеева. Однако до Олимпиады она так и не добралась. Тогда ведь были очень большие нагрузки: прыжок, брусья. И, скорее всего, из-за этого Тамару беспокоил ахилл. Ее направили к врачу сборной, тот что-то сделал и попал не туда, задел пятку. В итоге Тамара на всю жизнь осталась инвалидом. Не исключаю, что врач сделал это по чьей-то просьбе, специально. Тогда ведь не было полного обследования. Почему? В советской сборной была такая конкуренция, что, по сути, никому не было дела до того, кто же будет представлять страну. Все равно первое место было гарантированно. Хоть с Тамарой, хоть еще с кем-то, а человек всю оставшуюся жизнь хромает.

Ренальд Иванович придумал около 30 новых элементов в спортивной гимнастике. Никто ведь не вел подсчеты. Знаменателя петля и сальто вперед-назад на бревне – это точно он первым придумал. Причем, например, на бревне ему запрещали, чтобы Оля делала этот элемент. И, кстати, за редким исключением, Корбут начинала первой делать новый элемент. Она была самой способной, поэтому ее Кныш никогда не посылал на погибель. Сначала элемент отрабатывали другие девочки. На них ставился эксперимент. Если не ошибаюсь, сальто вперед-назад первой сделала Лариса Пирогова – тоже одна из его учениц, закончила пединститут и сегодня профессор медицины в Гродно. Кныш изучал на ней сальтовые элементы для бревна, и когда сам понимал всю нюансы, переводил Олю на этот элемент. Хотя некоторые элементы забраковывали функционеры, они запрещали делать. И первоначально не добавляли за это, а, наоборот, сбавляли. Почему? Понимаете, Кныш был своеобразным человеком. Для функционеров он казался неуправляемым человеком. Они могли что-то говорить, если другие тренеры выполняли требования, то Кныш был не таким. Он все равно делал так, как считал нужным. Функционерам это сильно не нравилось.

Источник: by.tribuna.com

Что касается тренеров, то каждый по-разному относился к новым элементам. Некоторые были против, потому что понимали, что их ученики не способны делать подобное и разрыв между спортсменами только увеличится. Проще говоря, каждый тренер искал свою выгоду.

Лично мне о том, что новые элементы приходят во сне, он никогда не говорил. Я вот вам что скажу. Роман Сергеевич Ваткин, которого мы считали отцом белорусской гимнастики, в разговоре о Кныше сформулировал четкую мысль: неважно, сколько времени тренер проводит в зале, ведь вопросы он может решать не только там. Ренальд Иванович мог лежать дома, находиться в состоянии полудрема, но все равно все его мысли были о гимнастике. Если о чем-то думать 24/7, то новые идеи могут прийти в любой, даже самый неподходящий момент.

Ренальд Иванович хорошо умел расчленять элементы. Бывало такое, что смотришь и не понимаешь, что делает гимнаст. Лежит на полу, напрягает какие-то мышцы, выполняет странные движения. А потом оказывается, что это он готовится к выполнению определенного элемента на брусьях, вернее, какую-то маленькую его часть.

Правда по сей день не так много его элементов используется. Все-таки время не стоит на месте, правила меняются. Например, петлю убрали после одного трагического случая. По новым правилам запретили опираться ногами о верхнюю перекладину. Для маленьких девочек – это слишком большая высота. Поэтому сегодня петлю никто не делает.

Честно говоря, мне трудно сказать, сколько лет Ренальд Иванович вне гимнастики. Знаю, что около 15 лет назад пытался найти работу. Но все-таки, наверное, гимнастика ушла вперед, пошла еще дальше в своем развитии. Он пробовал снова начать, что-то опять придумывать, но… Может, дети сейчас слабее или еще есть какие-то причины. Две его лучшие гимнастки получили травмы, он плюнул и ушел. Если не ошибаюсь, это его одна из прошлых учениц пригласила поработать, но надолго он не задержался. Вообще, Кныш считал, что из любого спортсмена можно сделать чемпиона. Естественно, при правильном подходе.

Некоторое время и мне удалось поработать бок о бок с этим специалистом. Когда-то я руководил профсоюзной гимнастикой, поэтому по долгу службы мы часто пересекались. Расскажу одну историю, которая почему-то вспомнилась. Приехал я, значит, в командировку в Гродно. Сели в машину к Ренальду Ивановичу – я даже не знал, куда едем, – но приехали мы в столовую на фабрику. И говорит он мне: «Хочешь – бери первый комплекс, хочешь – второй. Есть вот за рубль, есть за 50 копеек». Но затем сказал фразу, которая запомнилась очень надолго: «Жизнь очень коротка. И на еду нельзя тратить время».

Последние годы, насколько мне известно, Ренальд Иванович писал мемуары, стихи. Даже состоял в гродненском союзе писателей. Мы общались, встречались, я бывал у него на юбилеях, но, как принято говорить, товарищеского отношения у нас не было.

Его главное достижение? Он добился мирового признания. О каком еще успехе может идти речь? К чему еще стремиться? Если мы знаем имена людей, которые добились успеха в космонавтике, то в гимнастике одним из таких людей стал Ренальд Иванович. В своем деле Кныш добился сумасшедших высот.

Ренальд Иванович дал толчок гимнастике и возможность увидеть что-то непознанное.