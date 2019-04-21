Как минский водитель автобуса похудел на 25 кг за три месяца 7 21.04.2019, 8:28

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Фото: из личного архива

Главное — верить в себя и никогда не сдаваться.

Свою историю прислал tut.by минчанин Михаил Коннов:

еще несколько месяцев назад из-за лишнего веса ему, водителю автобуса, было трудно даже завязать шнурки на ботинках.

В середине октября прошлого года 27-летний Михаил весил 95 кг. Желание меняться внешне пришло вслед за внутренними изменениями:

— Я тогда вернулся из отпуска в Санкт-Петербурге и понял: не хочу жить, как прежде. Выключил музыку на телефоне, начал слушать книги по саморазвитию.

Сперва я поменял питание. А потом решил бегать. Было тяжело начинать. Страшно, что как-то не так посмотрят на тебя со стороны. В тот день на работе я слушал аудиокнигу про выживание в экстремальных условиях. Там говорилось о том, что нужно выходить из зоны комфорта — и я последовал совету.

Я понял: если сегодня не выйду на пробежку, то не сделаю этого никогда. Пришел домой, переоделся — и прямиком на стадион. В тот день я смог пробежать 7 минут.

Сначала занимался сам. Но мысли о тренировках в зале не покидали меня. Присматривал место. Однажды встретил знакомого, разговорились: узнал, куда он ходит, связался с его тренером — и уже через несколько недель я в зале!

Тренер Михаила — Кирилл Шурочкин

Фото: из личного архива

На самом деле я очень благодарен своему тренеру. Он для меня пример: когда-то он сам весил 117 кг. Это тот человек, который правильно оценивает ситуацию, видя своего подопечного: что-то запрещает, что-то, наоборот, поощряет. К примеру, я в принципе люблю бегать, но он запретил мне этот вид нагрузки. Тогда я стал ходить пешком и понял, что это действительно помогает лучше, чем бег. До работы идти около 8 км, стоит выйти всего на час раньше — и вот у меня уже отличная разминка. Тем более — впереди целая смена сидячей работы.

Признаюсь, были и минуты лени, желание пропустить тренировку. Но я боролся с такими мыслями. Каждый день делал пометки, следил, насколько я близок к своему плану. Кстати, как раз первая цель была — скинуть 20 кг. В итоге получилось даже больше.

За три месяца Михаил похудел на 25 кг. Сейчас его вес стабилен — держится на отметке 70 кг.

— Приятно, когда друзья, с которыми давно не виделись, смотрят на меня просто ошалевшими глазами. А некоторые говорят, что сразу меня и не узнали. Некоторые коллеги, комментаторы в соцсетях пишут, что я, «наверное, заболел, исхудал, стал старше выглядеть», но это не так. Я просто изменил свою жизнь. Кстати, изменился и круг общения. Даже музыку стал другую любить. Как начал худеть, перестал учитывать мнения многих, начал больше смотреться в зеркало, прическу сменил — и мне нравится то, как я выгляжу!

Хороший совет тем, кто хочет похудеть: есть часто, но мелкими порциями. На своем примере я понял, что это оптимально. Конечно, многие могут сказать, мол, тяжело, работа не позволяет соблюдать режим. Но! Я работаю водителем автобуса, соблюдать диету очень тяжело. Например, невозможно питаться строго по часам. Есть первые и вторые смены: то встаешь в 3 часа ночи, то, наоборот, ложишься. И тем не менее у меня получилось.

Еще один важный шаг я сделал, когда начал завтракать (раньше предпочитал подольше поспать). Сначала это были просто овсяные хлопья, залитые йогуртом. Но через месяц, когда стал ходить в тренажерный зал и заниматься с тренером, понял, что этого уже не хватает. Теперь готовлю полноценный завтрак: варю кашу, яйца, курицу, чтобы получать необходимые белки и углеводы.

Как говорит мой тренер, главное — всего в меру. Например, сейчас у меня 12 занятий в месяц, это 3−4 раза в неделю, все зависит от расписания. Изначально тренировки длились около двух часов (и кардио, и силовые), теперь укладываюсь в час. Главное — верить в себя и никогда не сдаваться. И если кто-то будет говорить, что ты не сможешь, докажи ему обратное!