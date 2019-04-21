Ким Чен Ын подает сигналы Трампу Василий Головнин

21.04.2019, 11:36

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Карикатура Сергея Елкина

Северокорейские чиновники ругают Помпео и Болтона. И неспроста...

Пхеньянский вождь Ким Чен Ын развернул очень забавную кампанию заочных пылких посланий к Трампу, пытаясь убедить его в том, что их любви и историческим свершениям пытаются помешать злые и глупые люди. А именно - вечно похохатывающий госсекретарь Помпео и прикольный седоусый помощник президента США по нацбезопасности Болтон.

После провала в феврале второго саммита товарища Кима и Трампа в Ханое заместительница главы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что именно Помпео и Болтон "создали на встрече атмосферу враждебности и недоверия". Сказала она это, конечно, не сгоряча и не по собственной инициативе.

Затем на Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, а потом и на сесии Верховного народного собрания КНДР товарищ Ким Чен Ын призывно провозгласил, что у него с Трампом сложились "великолепные отношения". И сообщил, что готов к третьей встрече с президентом, если США до конца года (какая пылкость!) подадут сигнал о том, что готовы к нормализации двусторонних отношений и откажутся от политики односторонних требований в стиле все или ничего.

Но внимание - почти сразу малозначительный начальник отдела США МИД КНДР смело и публично потребовал отстранения Помпео с поста главного ответственного за переговоры с Пхеньяном. По словам мелкого, но отважного чиновника, госсекретарь США "несет чепуху" и делает "идиотские заявления".

Через пару дней операция продолжилась: упомянутая выше замглавы МИД товарищ Цой в интервью северокорейскому агентству ЦТАК вновь врезала по Болтону. Который недавно сказал, что для третьего саммита нужно получить от Пхеньяна четкое выражение готовности реально отказаться от ядерного оружия. А Штаты, мол, пока от Северной Кореи таковой конкретики не видят.

"Мы и не ожидали, что помощник Болтон скажет что-нибудь путное, - сказала в ответ товарищ Цой. - Он бы никогда не раскрывал свой рот, если бы знал, какой важный обмен мнениями произошел между высшими лидерами наших стран по поводу третьей встречи".

Короче, ужасно смешно: председатель Ким приказывает чиновникам средних классов гавкать на ключевых членов администрации США, которые куда выше их по рангу и весу. Тешится самолюбие - мол, у меня любой заведующий управлением повыше какого-то Помпео с Болтоном будет. Но главное, конечно, в другом: милый Трамп, давай сговоримся, что все наши разногласия - это чепуха на уровне нукеров, идиотских исполнителей, которым нужно просто отрубить их пустые головы. Давай заключим друг друга в объятия во имя наших исторических договоренностей, которые, ведь, тебе тоже очень нужны?

Василий Головнин, Facebook