Зеленский продемонстрировал на камеры свой бюллетень 17 21.04.2019, 14:27

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Источник: facebook.com

Полиция обещает дать правовую оценку действиям кандидата в президенты.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры свой заполненный бюллетень.

Об этом сообщает ТСН.

Выйдя из кабины для голосования, Зеленский показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени.

Источник: facebook.com

Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту, отмечают в МВД.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию Зеленским бюллетеня.

"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.