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В «Транснефти» прокомментировали ограничение экспорта нефтепродуктов Минском

  • 21.04.2019, 15:25
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ФОто: oilcapital.ru

Транзит нефти и нефтепродуктов из России через Беларусь не останавливался.

Об этом заявил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин, передает ТАСС.

Как отмечается, все претензии будут урегулированы в рамках договора.

«Транзит не останавливался, в договоре прописана методика, по которой могут быть урегулированы все разногласия», — сказал Демин.

Ранее сообщалось, что «Белнефтехим» решил временно ограничить экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством нефти, поступающей из России.


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