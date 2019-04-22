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Ермошина предлагает назначить президентские выборы на день рождения Лукашенко

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  • 22.04.2019, 7:59
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Лидия Ермошина
Фото: bymedia

Скандальная глава ЦИК назвала возможную дату президентских выборов в Беларуси.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказала, что президентские выборы, по ее мнению, лучше всего назначить на 30 августа 2020 года. По словам Ермошиной, в этот день все будут находиться уже по основному месту жительства.

«Потому что через день, 1 сентября, начинается учебный год. У нас работают все учебные заведения, уже они отремонтированы, а именно там у нас располагаются участки для голосования. Поэтому с организационной точки зрения эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она также хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов», – заявила глава ЦИК.

Председатель ЦИК обосновала эту дату и тем, что как раз именно 30 августа завершается срок полномочий Александра Лукашенко. Но, в то же время, возможно, кандидатов не очень устроит эта дата в силу того, что многие избиратели в период предвыборной агитации будут находиться в других местах, где-то в отпусках, уточнила она.

При этом Ермошина отметила, что пока рано об этом говорить.

«Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», – сказала глава ЦИК.

Напомним, что с 1996 года все избирательные кампании в Беларуси под руководством Лидии Ермошиной были не признаны международным сообществом демократическими — их результаты фальсифицировались.


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