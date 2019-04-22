В Беларуси возникают заметные сложности с исполнением бюджетов 22.04.2019, 8:47

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Фото: tut.by

Инвестиции в регионы сокращаются.

В свежем номере журнала «Финансы, учет, аудит» опубликованы несколько статей чиновников Минфина. Многие моменты в этих материалах навевают тревогу. Коллективная статья главка бюджетной политики Минфина посвящена исполнению местных бюджетов. К этой категории в Беларуси относятся областные, городские, районные бюджеты и бюджеты сельсоветов, пишут banki24.by.

Минфиновцы сразу отмечают, что объем финансовых ресурсов местных бюджетов в 2019 году увеличится лишь на 6,2%. При этом сам Минфин закладывал в проект республиканского бюджета на 2019 год среднегодовую инфляцию 5,3%.

На практике это значит, что реальные доходы местных бюджетов вырастут за 2019 год только на 0,8–0,9%. Если Нацбанк не справится с ограничением инфляции в необходимых пределах, то в итоге реальные доходы могут и упасть.

В 2019 году сохраняются высокие абсолютные дотации из республиканского бюджета — 4 млрд BYN. Дотационность местных бюджетов во многом заслуга именно центра. Сначала республика аккумулирует у себя много денег, а уже затем перераспределяет их в регионы по собственным нормативам. В свою очередь, областные бюджеты не остаются в долгу и забирают деньги уже у городов и районов.

Например, Минская область оставляет себе 100% поступлений по налогу на прибыль от частных компаний и коммунальных предприятий. В результате районы и Жодино лишены доходов по этому источнику.

Яркий пример описанного выше подхода — Китайско-Белорусский индустриальный парк. По сути, бюджет Смолевичского района может рассчитывать на подоходный налог с зарплат сотрудников резидентов парка.

По мнению специалистов Минфина, лишение районных и городских бюджетов налога на прибыль убивает для местных властей стимулы к наращиванию доходных источников. Конечно, есть еще НДС. Но сначала 75,44% от НДС оставляет себе республика, потом 4,67% забирает область, а уже 56% от областной доли делится между 22 районами и Жодино.

По данным Минфина, бездотационными в 2019 году являются бюджеты 11 городов и районов из 129. Это Минск, Брест, Гродно, Жодино и несколько районов по всей стране. На остальных 118 территориях уровень дотационности скачет от 2% до 70%.

Расходы местных бюджетов вырастут на 7,4% без поправки на инфляцию и на 2% — с учетом роста цен, заложенного в республиканский бюджет на 2019 год. Традиционно самую заметную часть расходов отъедает агропромышленный комплекс. На нужды аграриев пойдет 933,5 млн BYN напрямую и еще 200 млн BYN будет потрачено исполкомами по трансформированным кредитам сельхозников.

В структуре местных бюджетов 89,8% занимают расходы на текущие нужды и лишь 10,2% — капитальные расходы. Причем порядка 40% от суммы капитальных расходов — это траты города Минска. Иными словами, вся остальная страна делит 6 п.п.

Такой характер распределения расходов говорит о недоинвестировании в провинцию в угоду неотложным нуждам. Это позволяет только поддерживать прежний уровень, но не развивать регионы в лучшую сторону. Неудивительно, что в подобной ситуации местные власти упрашивают Минфин позволить им воспользоваться накопленными ресурсами прошлых лет.

По оценке министерства, на начало 2019 года остатки средств местных бюджетов составляли 1,1 млрд BYN. Однако республика считает эти запросы неоправданными и ставит во главу угла обеспечение финансовой стабильности.