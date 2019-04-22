Олеся Яхно: В Украине сформировались свои «красные линии» 22.04.2019, 16:59

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Олеся Яхно

Если новый президент через них перейдет — украинское общество жестко отреагирует.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Чего ожидать от нового президента Украины? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к украинскому политологу Олесе Яхно:

- Пока мы может констатировать, что президентство Владимира Зеленского добавляет неопределенности и вариативности разных сценариев. Во-первых, из-за отсутствия четкой позиции самого Зеленского. Мы не знаем, кто входит в его команду, кто будет отвечать за разные направления. Поступает много противоречивых сигналов. Например, нового президента Украины поздравил Янукович, собирается вернуться огромное количество людей против которых заведены уголовные дела и которые считались антигероями. Например, Андрей Портнов — это юрист времен Януковича.

Реакции со стороны человека, который победил, мы до сих пор не видим. Поэтому не понятно, в каком направлении будет двигаться Украина. Во-вторых, из-за того, что Зеленский все-таки слабый и он сам признает, что у него нет никакого опыта в политике и государственном управлении — это увеличивает конкуренцию между разными группами, которые уже видят себя принимающими решения.

Сегодня Юлия Тимошенко уже заявила, что готова подставить плечо, нужно менять правительство, менять полностью силовиков. Таким образом, она продемонстрировала, что хочет претендовать на роль, например, премьер-министра. Эта конкуренция не добавляет понятности. В-третьих, это ожидания общества, потому что 73 процента, которые проголосовали за Зеленского — это жители разных регионов, которые связывали с ним какие-то свои ожидания. Как оказалось, те обещания, которые объединяют всех — запросы на снижение тарифов, улучшение социально-экономической составляющей, борьбу с коррупцией — это то, что не лежит в сфере полномочий президента.

Получается, что эти обещания - нереализуемы. Другая часть обещаний — то, что касается внешней политики, то уже появилось заявление, что будет тоже самое, что делал Петр Порошенко: Минские соглашения и Нормандский формат.

Может оказаться, что те высокие ожидания, которые были по отношению Зеленского, будут нереализуемы и общество просто в них разочаруется.

Если подытожить, то запросы общества остались теми же, что и были — это безопасность и улучшение социально-экономической ситуации — рост социальных стандартов. Но все это не зависит от фигуры президента. Особенно, если президент не имеет опыта ни управленческого, ни политического. Еще один запрос — на новые лица — также может быть нереализован.

Тут возникает вопрос, произойдет ли разочарование до парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2019 года или его пока не будет. Если же будет, то тогда Зеленский, как и другие партии, будут просто бороться именно за свою часть электората, избегая абстрактных формулировок общего характера.

Также никуда не исчезает риск реванша. Теперь мы видим, что один из последних лозунгов Петра Порошенко «Главное сохранить страны» - очень актуален. Связанные с РФ риски никуда не исчезли, как и запросы общества на реформы.

Важно, что в обществе сформировались базовые позиции (мы их называем красными линиями), за которые народ Украины никогда не перейдет. И не важно, кто станет президентом. То есть, что Крым и Донбасс — это Украина, что у нас идет война с Россией, ценность свободы слова. Если будут предприниматься попытки пересмотреть эти позиции, то активная часть общества будет реагировать.

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