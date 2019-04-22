Новый президент Украины - Владимир Зеленский 49 22.04.2019, 7:40

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Фото: Reuters

(обновляется) За него проголосовали более 70 процентов избирателей.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, во втором туре президентских выборов с отрывом более чем в 40% побеждает шоумен Владимир Зеленский. Голосование состоялось 21 апреля.

Центральная избирательная комиссия Украины к утру 22 апреля обработала 84,7% электронных протоколов с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины.

Шоумен, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский набирает 73,19% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко – 24,47%

2,32% бюллетеней признали недействительными.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. На пост главы государства претендовали Зеленский и Порошенко. Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который провели Киевский международный институт социологии, Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центр Разумкова, за Зеленского проголосовали 73% респондентов, за Порошенко – 25,5%.

Порошенко после объявления предварительных данных "Национального экзит-полла" сказал, что в следующем месяце оставит пост главы государства, но не уйдет из политики. Зеленский сообщил, что Порошенко поздравил его с победой.

Зеленского также поздравили посольство США, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, глава Европейского совета Дональд Туск, еврокомиссар Йоханнес Хан и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.