Послы G7 высоко оценили президентские выборы в Украине 22.04.2019, 19:00

Выборы в Украине прошли в соответствии с международными демократическими стандартами.

Послы стран Большой семерки (G7) в Украине поздравили кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и выразили надежду на тесное сотрудничество с его администрацией, передает nv.ua.

По данным послов G7, президентские выборы в Украине прошли в соответствии с международными демократическими стандартами.

"Мы высоко оценили работу ЦИК и правоохранительных структур по созданию правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса",- подчеркнули дипломаты.

Послы стран G7 также признали прогресс, который был достигнут Украиной за время президентства Петра Порошенко, и подтвердили свое обязательство поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ.

G7 – международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

Напомним, что 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.