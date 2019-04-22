Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины 22 22.04.2019, 20:06

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Петр Порошенко

Также Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в парламентских выборах в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко на митинге в Киеве 22 апреля заявил, что после завершения президентской каденции не уйдет из политики. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

"Я не ухожу из политики. Мы объединяемся, чтобы обеспечить наши общие победы. Уже в ближайшем будущем мы вместе идем побеждать на парламентские выборы. Вместе мы вернемся на улицу Банковую (на Банковой находится Администрация Президента. – Прим.) после следующих президентских выборов", – сказал он.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%.

По итогам подсчета 99,8% электронных протоколов, за основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,46%.

Порошенко после объявления предварительных данных "Национального экзит-полла" сказал, что в следующем месяце покинет пост главы государства, но не уйдет из политики. Зеленский сообщил, что Порошенко поздравил его с победой.