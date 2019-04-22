Власти Шри-Ланки вводят режим чрезвычайного положения 22.04.2019, 21:21

В помощь местным следователям направляется бригада экспертов Интерпола.

Власти Шри-Ланки после серии страшных терактов в пасхальное воскресенье решили ввести в стране режим чрезвычайного положения. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщила администрация президента страны Майтрипала Сирисены. Режим вступает в силу в ночь на вторник, 23 апреля, в 21.30 по Минску. Военные и полиция получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности жителей страны, передает DW.

В сообщении не указывается, о каких полномочиях идет речь. Как напоминает агентство dpa, во время действия аналогичного режима в ходе гражданской войны в стране (1983 - 2009 годов. - Ред.) специальные подразделения, в частности, были наделены правом проводить обыски в домах без разрешения суда, а также по распоряжению министерства обороны три месяца содержать под стражей подозреваемых без вызова в суд.

Сирисена также объявил о создании специальной команды расследователей, в которую вошли бывший судья Верховного суда страны, бывший высокопоставленный руководитель полиции и экс-правительственный чиновник. Свой первый доклад об обстоятельствах террористической атаки группа должна предоставить в течение двух недель.

Интерпол отправляет экспертов

Международная полицейская организация Интерпол по просьбе властей Шри-Ланки направляет в эту азиатскую страну бригаду экспертов для помощи проводимому расследованию. Как отмечаетсяв сообщении, размещенном на сайте Интерпола, в состав команды "войдут специалисты, обладающие знаниями в области осмотра места преступления, взрывчатых веществ, борьбы с терроризмом, идентификации и анализа жертв стихийных бедствий". При необходимости группу могут укрепить экспертами в области цифровой криминалистики, биометрии, а также фото- и видеоанализа.

"Информация, помогающая идентифицировать лиц, связанных с этими нападениями, может поступать из любой точки мира, где глобальная Сеть и базы данных Интерпола могут оказаться жизненно важными, особенно для сотрудников на местах", - говорится в заявлении организации.

290 жертв

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели в пасхальное воскресенье почти одновременно. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском.

В результате серии терактов погибли 290 человек, около 500 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 32 иностранца, граждане США, Великобритании, Германии, Португалии, Китая, Нидерландов, Бельгии, Турции, Японии, Индии, Бангладеш и Пакистана.

Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за совершенную серию взрывов на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение", NTJ).