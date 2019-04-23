Наставник юношеской сборной Беларуси: Урок усвоили, характер проявили
- 23.04.2019, 7:51
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Евгений Есаулов прокомментировал результаты матча со Швейцарией.
Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси по хоккею Евгений Есаулов прокомментировал результат заключительного матча команды на групповом этапе, в котором белорусы уступили в овертайме швейцарцам, сообщает пресс-служба ФХБ.
— Полностью провалили первый период. Провели беседу в перерыве, ребята проснулись. Во втором и третьем периодах просто закрыли швейцарцев в их зоне и выбросили ключ. Но не могли забросить — подвела реализация.
— Есть объяснение неудачному началу?
— Неправильное отношение, потеря концентрации. У нас же как: нужно вначале создать себе проблемы, а после героически их преодолевать. Сегодня не совсем получилось.
— Но характер проявили — отыгрались с 0:3.
— Проявили. Но чтобы двигаться дальше на хорошем уровне, так играть и так начинать матчи недопустимо.
— По-вашему, ребята поняли? Усвоили урок?
— Думаю, да. Главное, чтобы они еще поняли, что мы сильны, когда являемся единым целым, командой. Если хоть один выпадает или тащит одеяло на себя, ничего не получится.
— Два дня до четвертьфинала. Какие планы на этот отрезок?
— Во-первых, нужно восстановиться. Во-вторых, провести работу над ошибками, заняться бригадами большинства и меньшинства. В общем, хорошо подготовиться.
— Есть предпочтения по сопернику в четвертьфинале?
— Абсолютно нет. Слабых команд там точно не будет.