Наставник юношеской сборной Беларуси: Урок усвоили, характер проявили 23.04.2019, 7:51

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Евгений Есаулов прокомментировал результаты матча со Швейцарией.

Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси по хоккею Евгений Есаулов прокомментировал результат заключительного матча команды на групповом этапе, в котором белорусы уступили в овертайме швейцарцам, сообщает пресс-служба ФХБ.

— Полностью провалили первый период. Провели беседу в перерыве, ребята проснулись. Во втором и третьем периодах просто закрыли швейцарцев в их зоне и выбросили ключ. Но не могли забросить — подвела реализация.

— Есть объяснение неудачному началу?

— Неправильное отношение, потеря концентрации. У нас же как: нужно вначале создать себе проблемы, а после героически их преодолевать. Сегодня не совсем получилось.

— Но характер проявили — отыгрались с 0:3.

— Проявили. Но чтобы двигаться дальше на хорошем уровне, так играть и так начинать матчи недопустимо.

— По-вашему, ребята поняли? Усвоили урок?

— Думаю, да. Главное, чтобы они еще поняли, что мы сильны, когда являемся единым целым, командой. Если хоть один выпадает или тащит одеяло на себя, ничего не получится.

— Два дня до четвертьфинала. Какие планы на этот отрезок?

— Во-первых, нужно восстановиться. Во-вторых, провести работу над ошибками, заняться бригадами большинства и меньшинства. В общем, хорошо подготовиться.

— Есть предпочтения по сопернику в четвертьфинале?

— Абсолютно нет. Слабых команд там точно не будет.