Как белорус добивался от ГАИ $40 тысяч и отвадил их от «рыбного места» 5 23.04.2019, 8:52

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История произошла в Гомеле.

Чем закончилась попытка гомельчанина отсудить у ГАИ морального ущерба.

Взыскание морального вреда в случае противоправных действий государственных органов большинству кажется логичным и в некоторых случаях даже обязательным. Но в нашей стране, даже если все очевидно, этот самый моральный вред нужно еще доказать. Образно говоря, сам прецедент еще не гарантирует того, что всплески вашего кортизола потом будут компенсированы седативными препаратами, приобретенными за счет тех, кто эти всплески спровоцировал, сообщает abw.by.

Именно так закончилась история о взыскании морального вреда со служителей порядка гомельчанином Павлом. О ней сайт abw.by писал в ноябре прошлого года. Доказав через суд, что оба административных протокола, составленных в отношении него сотрудником ГАИ, содержали сведения, не соответствующие действительности, он подал на возмещение морального вреда. Запросил Павел ни много ни мало 40 тысяч долларов в эквиваленте. Взыскать названную сумму он просил как с инспекторов, которые непосредственно "слепили" нарушения, так и с руководства ГАИ и УВД, которое сочло действия своих подчиненных законными.

В первой половине ноября прошлого года состоялся суд, решением которого стал отказ в возмещении Павлу морального вреда.

"Согласно постановлению пленума Верховного суда Республики Беларусь от 28.09.2000 "О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда" я не подпадаю под возмещение морального вреда, - комментирует решение суда гомельчанин. - Однако в этой истории внимания заслуживает другое: инспектора Кадетова, который составил в отношении меня два протокола за деяния, которых я не совершал, система еще и продвинула вверх по карьерной лестнице".

Больше нарушений - ближе повышение?!

На некоторых аспектах этой истории и том, что было дальше, остановимся подробнее, чтобы читатели прочувствовали всю замысловатость правоохранительной системы.

Напомним: первый протокол инспектор Кадетов составил за нахождение Павла на проезжей части, когда тот покинул патрульный автомобиль после небольшой словесной перепалки и, как утверждает Павел, провокации со стороны стража порядка. И хотя мужчина утверждал, что дело происходило не на дороге, а на парковке, что впоследствии успешно доказал в судах, инспектор настоял на том, чтобы отвезти Павла в отделение милиции для установления личности. Свое решение он объяснил тем, что на месте не смог этого сделать, так как "Кулон" не работал. При этом у Павла забрали телефон, ключи и другие вещи. По дороге в отдел мужчина поинтересовался у напарника Кадетова, где они, за что "схлопотал" еще один протокол: якобы отвлекал водителя (Кадетова) от управления автомобилем, тот был вынужден остановиться. Оба постановления суды отменили.

Об этой истории читатели могут посмотреть видеосюжет на канале Павла.

"На этом эпопея не закончилась, - рассказывает Павел. - Спустя пять месяцев после описанных событий Кадетов вновь задержал меня по статье 9.3 КоАП "Оскорбление" и доставил в Советский ОВД Гомеля, где пояснил свое решение необходимостью "пробить" меня по базе розыска. В довесок еще и написал на меня заявление за нарушение статей 23.3 "Вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении" и 23.5 "Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий" КоАП. По всем этим пунктам впоследствии я был оправдан в силу отсутствия в моих действиях составов административных правонарушений".

"Возвращаясь к первому инциденту, отмечу, что в ответ на мои жалобы руководству ГАИ и УВД на Кадетова мне пришли два ответа о том, что все было в рамках закона", - продолжает Павел.

Однако суд оказался другого мнения и, установив многочисленные нарушения законодательства (в частности, п.30, 40 и 49 Приказа МВД РБ №155 и п.9 гл.2 постановления Совмина №1851 с их подпунктами), вынес в отношении Кадетова и деятельности УВД в адрес начальника УВД частное определение.

Статья 325 ГПК РБ. Частное определение суда

Суд, обнаружив при рассмотрении дела нарушения законности отдельными должностными лицами или гражданами либо существенные недостатки или нарушения в деятельности юридических лиц, выносит частное определение и направляет его соответствующим юридическим лицам или их должностным лицам, которые обязаны в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах.

Пока шли судебные тяжбы, 6-й отдел ГУСБ МВД провел проверку по фактам нарушений инспекторами ГАИ и их начальством процессуального законодательства. По ее результатам инспекторы ГАИ и заместители начальника УГАИ были привлечены к ответственности за нарушения законодательства, однако за какие именно - в ответе указано не было.

Как рассказал Павел, у него не получилось ознакомиться с ответом начальника УВД на частное определение суда, так как председатель суда отказал гомельчанину в этой процедуре.

"До сих пор неизвестно, за все ли свои деяния Кадетов понес наказание", - сетует Павел.

Но самое невероятное заключается в том, что, несмотря на то, что Кадетов был признан виновным в нарушении законодательства, он мало того что остался служить в органах внутренних дел, так еще и получил повышение по службе! 19 октября в ответе из ГУСБ Кадетова еще называют старшим инспектором БДПС, а за два дня до этого я лично видел бумагу, подписанную 17 октября уже заместителем начальника БДПС Кадетовым! Я даже в дежурную часть позвонил, чтобы узнать, кто же он сейчас. Получается, что в нашем правовом государстве чем больше нарушений - тем ближе повышение?!"

Отвадил ГАИ от "рыбного места"

По словам Павла, после этой истории экипажи ГАИ стали реже появляться на том самом "рыбном месте" улицы Междугородней, где все и произошло.

"Там часто стоят и ловят на непропуск пешеходов и превышение скорости, потому что стоит знак "40". Я считаю, что это недобросовестно, так как сотрудники милиции выжидают совершения правонарушения или преступления на пешеходном переходе. Раньше они стояли до знака и пешеходного перехода, и это была работа на предупреждение и профилактику. А тут, получается, по аналогии с милиционером, который, вместо того чтобы упредить преступление, стоит и ждет, когда оно произойдет. Я несколько раз подходил к экипажам и говорил об этом, в итоге отвадил их там стоять".

Денег не получил, но систему "прокатал"

Павел не сильно расстроился из-за того, что ему не удалось получить компенсацию морального вреда, причиненного действиями сотрудников ГАИ. Зато систему "прокатал" он знатно.

"Сейчас МВД продвигает инициативу о введении балльной системы за нарушения ПДД. Так вот, если бы какой-нибудь водитель нарушил столько, сколько нарушил по итогу отдельно взятый гомельский инспектор Кадетов, его бы точно посадили за решетку и лишили "прав" пожизненно. Получается, что инспектор может творить все, что ему заблагорассудится, прикрываясь именем закона, и получать при этом повышение по службе и другие существенные блага! И ведь речь идет об установленных судом нарушениях, а не о каких-то там незамеченных, которые были, да и ладно".

Комментарий юриста

Проанализировать историю Павла журналисты попросили юриста Степана Данилевича. Он считает, что тема возмещения морального вреда в случае признания действий и решений суда, а также органа, ведущего административный процесс, для нашей страны актуальная, вот только прецедентов с положительным результатом... нет:

"Упущение Павла состоит в том, что он не обжаловал постановление ГАИ от 07.09.2018 о прекращении дела об административном правонарушении, вынесенное в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, не настояв на необходимости прекращения дела по "реабилитирующему" основанию.

Это решение ГАИ нельзя назвать законным, так как при наличии доводов о невиновности Павла органом, ведущим административный процесс, не учтены требования статьи 2.10 ПИКоАП о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, в том числе о выяснении всех имеющихся обстоятельств, исключающих административный процесс (в статье 11.1 ПИКоАП речь идет о необходимости установления не только одного из таких обстоятельств), тем самым не обеспечена защита прав и законных интересов Павла.

Более того, сотрудники ГАИ проигнорировали требование постановления Гомельского областного суда о необходимости при новом рассмотрении дела полно, всесторонне и объективно установить все обстоятельства дела и устранить выявленные областным судом недостатки, а вместо этого полтора месяца выжидали истечения срока наложения административного взыскания.

При этом указанные грубые процессуальные нарушения не были в последующем установлены судом, отказавшим Павлу в денежной компенсации морального вреда, и не нашли своего отражения в частном определении суда в адрес начальника УВД Гомельского облисполкома.

Дело в том, что право на возмещение морального вреда в случае признания действий и решений суда, органа, ведущего административный процесс, незаконными, имеет физическое лицо в отношении которого дело об административном правонарушении прекращено по таким "реабилитирующим" основаниям, как отсутствие события административного правонарушения, отсутствие в деянии состава административного правонарушения, недоказанность виновности данного лица и т.д., в соответствии со статьей 131.2 ПИКоАП. Истечение сроков наложения административного взыскания к таким основаниям не относится и явилось одним из основных препятствий для суда в удовлетворении исковых требований Павла, связанных с инцидентом от 16.10.2017.

Еще одним из таких препятствий явилось непризнание незаконными действий должностных лиц органа, ведущего административный процесс, по инциденту, произошедшему 26.04.2018. В данной ситуации дело об административном правонарушении было прекращено за отсутствием состава правонарушения в деянии Павла, он имел бы право на возмещение морального вреда, однако суд счел обжалуемые действия должностных лиц законными.

В то же время вызывают сомнения в правомерности выводы суда о том, что основаниями для начала ведения административного процесса 16.10.2017 и 26.04.2018 являлись действия Павла, в которых уполномоченное лицо обнаруживало признаки противоправных действий, подлежащие оценке в рамках действующего законодательства. Очевидно, что суд не принял во внимание оговорку, закрепленную в части 2 статьи 9.1 ПИКоАП: "... если при этом отсутствуют обстоятельства, исключающие административный процесс".

Эта оговорка служит преградой для начала административного процесса по абсурдным основаниям, именно таким, как в случае с Павлом.

Следует признать, что замшелость норм института возмещения морального вреда, причиненного незаконными действиями и решениями суда, органа, ведущего административный процесс, заключается в нежелании в большинстве случаев граждан отстаивать свои права путем обжалования как неправомерных действий государственных органов во время ведения административного процесса - глава 7 ПИКоАП, так и постановлений по административным делам - глава 12 ПИКоАП, не говоря уже о попытках подачи исков о денежной компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства…"

Если быть реалистом, то взыскание в Беларуси денежной компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями и решениями "государевых людей", хотя бы в виде символической суммы, будет серьезным достижением и существенным прогрессом в повышении качества административного процесса.