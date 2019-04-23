Андрей Санников: Новый президент Украины должен пресечь бизнес Лукашенко на войне 3 23.04.2019, 20:00

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Андрей Санников

Хорошо известны схемы реэкспорта из Беларуси в Украину получаемых из российской нефти нефтепродуктов.

Украина должна продемонстрировать принципиальное отношение к диктатуре и нарушениям прав человека, а также признать, что руководство Беларуси потворствует России и наживается на войне. Такое мнение в комментарии УНН высказал руководитель гражданской кампании "Европейская Беларусь”, экс-кандидат в президенты страны, бывший заместитель министра иностранных дел, политзаключенный Андрей Санников.

Он отметил, что не только для украинцев, но и для Беларуси важно, чтобы Украина сохранила курс на Европу и достигла уровня необратимости демократии и рыночных преобразований.

"В этом плане Беларусь является своеобразной “лакмусовой бумагой” - нельзя демонстрировать стремление к демократии только “на экспорт” и в то же время поддерживать диктатуру Лукашенко, иметь с ним совместный бизнес, в том числе и на войне. Принципиальное отношение к диктатурам, к нарушению прав человека и будет показателем зрелости демократии в Украине", - считает Санников.

Политик напомнил, что не секрет, что официальные власти Беларуси являются союзниками Кремля.

"Официальному Киеву стоило бы признать тот факт, который уже давно признали в НАТО: режим Лукашенко является союзником Кремля, ведущего войну в Украине и с Украиной. Точка. Кроме того, что Лукашенко позволяет использовать территорию Беларуси для военных российских маневров, угрожающих и Европе, и Украине, он цинично наживается на войне, которую Россия развязала на территории Украины", - рассказал политик, добавив, что многие белорусские предприятия поставляют продукцию на территории ОРДЛО и во временно оккупированный Крым, а товары с этих территорий свободно продаются в Беларуси.

Он напомнил, что никаких санкций со стороны украинской власти против белорусских компаний, нарушающих украинские законы, не последовало.

"Хорошо известны также схемы реэкспорта из Беларуси в Украину получаемых из российской нефти нефтепродуктов. Российские эксперты прямо говорят, что введение Россией запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов фактически предоставило Беларуси неограниченные возможности для разворачивания схем реэкспорта. Опасность состоит в том, что через такие схемы Украина остается привязанной к нефтепродуктам из России, которая может прекратить поставки в любой момент или же применить иные методы для нанесения Украине ущерба. Недавние поставки некачественной нефти в Украину через Беларусь могут означать тестирование таких методов. Есть множество примеров действия серых бизнес-схем между Беларусью и Украиной, в том числе и для обхода международных и украинских санкций, введенных против Кремля", - считает Санников.

Он отметил, что вследствие введения различных санкций и эмбарго Россией против Европы Беларусь стала крупнейшим в регионе центром контрабанды, в котором участвует и украинская сторона.

"Это помогает наживаться режиму Лукашенко и отдельным бизнесменам в Украине, но никак не соответствует украинским национальным интересам и их защите", - пояснил оппозиционер.

Думаю, что Лукашенко будет настойчиво стремиться побыстрее завести отношения с новым президентом, чтобы сохранить свой “серый бизнес”, будет разыгрывать роль союзника и посредника, на самом деле помогая Кремлю достигать своих целей в Украине. Наверняка будут звучать голоса западных “полезных идиотов”, советующих поддержать Лукашенко из-за “сложной геополитической ситуации”. Хотелось бы, чтобы не только новый президент, но и новая власть, которая, надеюсь, будет работать в режиме сотрудничества, а не противостояния, не поддавалась на уловки опытного интригана Лукашенко и проявила политическую волю в отношениях с Беларусью. Главное в этих отношениях – понимать, что Лукашенко не представляет белорусский народ, его никто не выбирал и не пристало демократически избранному президенту Украины опускаться до уровня диктатора.

Сегодня именно Украина находится на передовой борьбы за свободу в нашем регионе. Ваша свобода, независимость и демократическое развитие – это и наше будущее. Не буду прибегать к обтекаемым формулировкам: желаю Украине скорейшей победы в войне с Россией, возвращения всех оккупированных и аннексированных территорий.