Анджей Почобут: Истории с Куропатами и Казюками - звенья одной цепи 24.04.2019, 13:42

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Чем белорусским властям не угодила ярмарка в День Святого Казимира?

23 апреля в Гродно прошел суд над председателем Союза поляков в Беларуси Анджеликой Борис. Главу непризнанного белорусскими властями объединения обвинили в организации ярмарки в День Святого Казимира. От ответственности Анджелику Борис освободили, но не оправдали.

Журналист и представитель Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут прокомментировал сайту Charter97.org очередную попытку давления на польскую диаспору в Беларуси.

- Эти события нужно рассматривать в контексте того, что происходит в Беларуси. История с Куропатами, когда были осквернены кресты, а теперь праздник Святого Казимира. Я все это воспринимаю в одном контексте, это звенья одной цепи. Белорусско-польские отношения - вечная тема. В белорусской политики есть определенная цикличность. Сейчас началось время зачистки и усиления репрессий, - считает Анджей Почобут.

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