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В России запустили волну постов о «cказочном Путине»

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  • 24.04.2019, 17:13
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Кадр из фильма "Даун Хаус"

В соцсетях троллят правителя РФ из-за первого решения суда по закону о неуважении к власти.

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти.

Об этом сообщает Meduza.

Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону за два поста "ВКонтакте" со словами "Путин – сказочный дол…". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.

Теперь многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин – сказочный *******".

Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.

Другие проводят исторические параллели.

Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com.

После выхода публикации Роскомнадзор прислал изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.

Фраза "сказочный *******" – это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".


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