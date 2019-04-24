В России запустили волну постов о «cказочном Путине»2
- 24.04.2019, 17:13
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В соцсетях троллят правителя РФ из-за первого решения суда по закону о неуважении к власти.
Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти.
Об этом сообщает Meduza.
Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону за два поста "ВКонтакте" со словами "Путин – сказочный дол…". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.
Теперь многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин – сказочный *******".
Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.
А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 апреля 2019 г.
«Настоящий *****»?
Что ж, с этим можно согласиться.
Уважаемый Владимир Владимирович (сказочный*****) Путин— Дженкинс (@zaratushtro) 24 апреля 2019 г.
Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.
Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерию лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******»?!— Tania Felgengauer (@t_felg) 24 апреля 2019 г.
Путин-сказочный краб— Фрося Педулькина (@50herz) 24 апреля 2019 г.
Путин-сказочный политик.— Олег (@Oleg_1965_) 24 апреля 2019 г.
Сказочный дармоед.— МПА Дорин🏳️🌈 (@alina_sava) 24 апреля 2019 г.
Сказочный стерхолёт— Нино Буадзе (@Tbili5) 24 апреля 2019 г.
Другие проводят исторические параллели.
Иван Грозный, Путин Сказочный— Sergey Dikarev (@SergeWilder) 24 апреля 2019 г.
Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный.— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.
Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com.
После выхода публикации Роскомнадзор прислал изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.
Фраза "сказочный *******" – это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".