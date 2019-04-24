Статистика как неуважение к власти 1 Игорь Яковенко

24.04.2019, 18:30

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Игорь Яковенко

Закон о неуважении к власти в РФ оказался обоюдоострым оружием.

Недавно принятый закон, карающий за неуважение к власти, который Путин и его обслуга задумывали как новое оружие против критики чиновников со стороны граждан, оказался оружием обоюдоострым. Поскольку дела "о неуважении" начали приобретать характер дискуссии о том, а за что, собственно, нынешнюю власть можно уважать.

Иногда эта дискуссия носит вполне откровенно ернический характер. Например, ярославские интернет-СМИ "76.ру" и "Яркуб" подверглись блокировке за публикацию фотографии здания местного управления МВД с надписью, состоящей из двух слов: "Путин" и слова, обозначающего принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации. Редактор "Яркуба" Марина Сухова объяснила, что на данном граффити "не указан статус лица", в отношении которого сделано данное утверждение. "Мы не знаем, о президенте ли России тут идет речь", - вполне справедливо заметила редактор ярославского издания. С ней трудно не согласиться. Действительно, мало ли в России людей по фамилии Путин? Можно ли утверждать, что среди них нет ни одного представителя сексуального меньшинства? Кроме того, в Киргизии есть горная вершина названная именем Путина (высота 4446 м). Возможно, у авторов граффити боязнь высоты и они, таким образом, выразили свой протест в адрес любого высокогорья?

Несколько более серьезный характер принял заочный спор между губернатором Чувашии Михаилом Игнатьевым и 78-летней пенсионеркой и бывшей актрисой Тамарой Минаевой, которая записала видеообращение к Путину с просьбой отправить Игнатьева в отставку. В видеообращении размещенном в Youtube 8.04.2019 перед камерой стоит около 15 человек но от их имени говорит только Тамара Минаева. Суть претензий бывшей актрисы и ее товарищей в том, что "некомпетентность руководства, которое окружает Михаила Васильевича, привели к развалу финансово-экономической системы республики". Тамара Минаева информирует президента РФ о том, что "Чувашия является депрессивным регионом", что "по показаниям статистики мы в ПВО занимаем последнее место по зарплатам, по пенсиям, по доходам на душу населения", жалуется на коррупцию и беспредел. Ролик возмущенных пенсионеров стремительно набрал около 150 тысяч просмотров. После чего глава Чувашии Михаил Игнатьев написал заявление в МВД республики с требованием наказать тех, кто дестабилизирует социально-политическую ситуацию в Чувашии посредством отправки видеообращения Путину.

В прокуратуре Чебоксар у бывшей актрисы Тамары Минаевой допытывались, откуда она взяла информацию, которой решила поделиться с Путиным. Возможно, искали зарубежный след и пытались учуять запах оранжевой революции. Но пенсионерка держалась стойко и твердо отвечала, что в своей речи ссылалась на данные Росстата, Чувашстата и газеты "Правда ПФО". И добавила: "Еще беру информацию из магазинов и аптек, когда там расплачиваюсь. Когда я за все это плачу, у меня уже не остается на еду, вот моя информация". Сотрудники чебоксарской прокуратуры пытались выяснить у вольтерьянствующей пенсионерки имена ее подельниц, молчаливо стоящих с ней рядом во время записи видеообращения, но Марина Минаева никого не сдала и ее отпустили, сказав, что прокуратура будет решать, что с ней делать.

В новгородской области по закону "о неуважении к власти" был впервые оштрафован житель города Малая Вишера, который разместил в соцсети "ВКонтакте" запись, в которой сообщается, что "Путин – сказочный ***** (нецензурный аналог слова "дурак"). Чудовский районный суд города Чудово Новгородской области решил, что автор этого сообщения, которого зовут Юрий Картыжев не уважает Путина и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Юрий Картыжев возмущен решением суда и собирается его обжаловать его в Европейском суде по правам человека. Он заявил "Открытым медиа", что злобные хакеры взломали его страницу и написали там про Путина. "Они мою страницу взломали и дописали там! У меня с многоточиями было написано! Я писал "Путин – сказочный "дол" и многоточие!" - возмущается Юрий Картыжев, который считает происходящее "геноцидом" и полагает что так можно закрыть "пол-России".

Лингвистическая дискуссия по поводу того, какие именно эпитеты могут быть признаны неуважительными по отношению к Путину и его окружению, вполне может приобрести общенациональный характер и, породив массу новых словообразований, существенно обогатить русский язык. Кроме того, закон о "неуважении к власти" уже привел к совершенствованию методики подсчета статистических данных. Вот только что Росстат обновил данные о падении реальных доходов населения. По прежней методике в 2018 году они упали на 10,2% по сравнению с 2013 годом, а по обновленной методике – всего на 8,3%. Главе Росстата по должности положено помнить о "деле статистиков" 1937 года. Сейчас за "неправильные цифры" можно пойти в качестве соучастника пенсионерки Манаевой по делу "о неуважении власти", а там ведь неизвестно как дальше повернется. Тренд уж больно однозначный…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru