закрыть
24 апреля 2019, среда, 21:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Статистика как неуважение к власти

1
  • Игорь Яковенко
  • 24.04.2019, 18:30
  • 1,793
Игорь Яковенко

Закон о неуважении к власти в РФ оказался обоюдоострым оружием.

Недавно принятый закон, карающий за неуважение к власти, который Путин и его обслуга задумывали как новое оружие против критики чиновников со стороны граждан, оказался оружием обоюдоострым. Поскольку дела "о неуважении" начали приобретать характер дискуссии о том, а за что, собственно, нынешнюю власть можно уважать.

Иногда эта дискуссия носит вполне откровенно ернический характер. Например, ярославские интернет-СМИ "76.ру" и "Яркуб" подверглись блокировке за публикацию фотографии здания местного управления МВД с надписью, состоящей из двух слов: "Путин" и слова, обозначающего принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации. Редактор "Яркуба" Марина Сухова объяснила, что на данном граффити "не указан статус лица", в отношении которого сделано данное утверждение. "Мы не знаем, о президенте ли России тут идет речь", - вполне справедливо заметила редактор ярославского издания. С ней трудно не согласиться. Действительно, мало ли в России людей по фамилии Путин? Можно ли утверждать, что среди них нет ни одного представителя сексуального меньшинства? Кроме того, в Киргизии есть горная вершина названная именем Путина (высота 4446 м). Возможно, у авторов граффити боязнь высоты и они, таким образом, выразили свой протест в адрес любого высокогорья?

Несколько более серьезный характер принял заочный спор между губернатором Чувашии Михаилом Игнатьевым и 78-летней пенсионеркой и бывшей актрисой Тамарой Минаевой, которая записала видеообращение к Путину с просьбой отправить Игнатьева в отставку. В видеообращении размещенном в Youtube 8.04.2019 перед камерой стоит около 15 человек но от их имени говорит только Тамара Минаева. Суть претензий бывшей актрисы и ее товарищей в том, что "некомпетентность руководства, которое окружает Михаила Васильевича, привели к развалу финансово-экономической системы республики". Тамара Минаева информирует президента РФ о том, что "Чувашия является депрессивным регионом", что "по показаниям статистики мы в ПВО занимаем последнее место по зарплатам, по пенсиям, по доходам на душу населения", жалуется на коррупцию и беспредел. Ролик возмущенных пенсионеров стремительно набрал около 150 тысяч просмотров. После чего глава Чувашии Михаил Игнатьев написал заявление в МВД республики с требованием наказать тех, кто дестабилизирует социально-политическую ситуацию в Чувашии посредством отправки видеообращения Путину.

В прокуратуре Чебоксар у бывшей актрисы Тамары Минаевой допытывались, откуда она взяла информацию, которой решила поделиться с Путиным. Возможно, искали зарубежный след и пытались учуять запах оранжевой революции. Но пенсионерка держалась стойко и твердо отвечала, что в своей речи ссылалась на данные Росстата, Чувашстата и газеты "Правда ПФО". И добавила: "Еще беру информацию из магазинов и аптек, когда там расплачиваюсь. Когда я за все это плачу, у меня уже не остается на еду, вот моя информация". Сотрудники чебоксарской прокуратуры пытались выяснить у вольтерьянствующей пенсионерки имена ее подельниц, молчаливо стоящих с ней рядом во время записи видеообращения, но Марина Минаева никого не сдала и ее отпустили, сказав, что прокуратура будет решать, что с ней делать.

В новгородской области по закону "о неуважении к власти" был впервые оштрафован житель города Малая Вишера, который разместил в соцсети "ВКонтакте" запись, в которой сообщается, что "Путин – сказочный ***** (нецензурный аналог слова "дурак"). Чудовский районный суд города Чудово Новгородской области решил, что автор этого сообщения, которого зовут Юрий Картыжев не уважает Путина и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Юрий Картыжев возмущен решением суда и собирается его обжаловать его в Европейском суде по правам человека. Он заявил "Открытым медиа", что злобные хакеры взломали его страницу и написали там про Путина. "Они мою страницу взломали и дописали там! У меня с многоточиями было написано! Я писал "Путин – сказочный "дол" и многоточие!" - возмущается Юрий Картыжев, который считает происходящее "геноцидом" и полагает что так можно закрыть "пол-России".

Лингвистическая дискуссия по поводу того, какие именно эпитеты могут быть признаны неуважительными по отношению к Путину и его окружению, вполне может приобрести общенациональный характер и, породив массу новых словообразований, существенно обогатить русский язык. Кроме того, закон о "неуважении к власти" уже привел к совершенствованию методики подсчета статистических данных. Вот только что Росстат обновил данные о падении реальных доходов населения. По прежней методике в 2018 году они упали на 10,2% по сравнению с 2013 годом, а по обновленной методике – всего на 8,3%. Главе Росстата по должности положено помнить о "деле статистиков" 1937 года. Сейчас за "неправильные цифры" можно пойти в качестве соучастника пенсионерки Манаевой по делу "о неуважении власти", а там ведь неизвестно как дальше повернется. Тренд уж больно однозначный…

Игорь Яковенко, Blogspot.ru


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко