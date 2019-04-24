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Белорусских поставщиков санкционных продуктов в РФ посадили в тюрьму

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  • 24.04.2019, 19:07
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С момента введения РФ продуктового эмбарго в Беларуси возбудили 30 уголовных дел.

Суд в Гомеле вынес приговор гражданам Беларуси, заработавшим на поставках санкционной продукции в Россию миллионы долларов. С момента введения продуктового эмбарго в Беларуси возбудили не менее 30 уголовных дел. Россельхознадзор в апреле запретил ввоз из Беларуси яблок и груш, пишет ВВС.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, участники двух организованных преступных групп лишены свободы на сроки от трех до шести лет, "в зависимости от вины каждого". Число осужденных при этом не уточняется.

Осужденные разработали и реализовали схему, по которой фрукты из Турции и сыры из Украины поступали в Беларусь, оформлялись на таможне, а затем с переклеенными этикетками, на которых значились белорусские производители, отправлялись в крупные российские товарные сети либо российским предпринимателям, следует из сообщения.

Организатор одной из групп с июня 2016 по март 2017 года заключил с россиянами контракты на сумму 15,5 млн долларов и отправил в Россию 154 партии турецких фруктов и украинских сыров.

Вторая группа занималась только сыром и успела отправить в Россию 85 партий твердых сыров украинского производства на сумму 12 млн долларов и 2 млн евро.

Не единственный случай

С момента введения Россией продуктового эмбарго в Беларуси возбудили 30 уголовных дел за попытки поставок санкционных продуктов по поддельным документам, предотвращен ввоз в Россию запрещенной там продукции на более чем 21 миллион долларов, сообщал белорусский Государственный таможенный комитет в середине прошлого года.

О количестве проведенных мероприятий по предотвращению поставок санкционной еды регулярно отчитывается Комитет государственного контроля Беларуси. Прокуратура регулярно информирует о возбуждении уголовных дел против участников мошеннических схем поставок продуктов в Россию.

В средине января посол России в Беларуси Михаил Бабич заявлял, что Россия продолжает терять миллионы долларов из-за поставок через Беларусь товаров, запрещенных ко ввозу. Для этого, говорил Бабич, используется лжетранзит, контрабанда и манипуляции с занижением НДС.

"Справедливости ради нужно признать, что преступность - это вещь интернациональная, участвуют мошенники с обеих сторон в реализации этих схем", - сказал тогда российский посол.

Еще Бабич сообщил, что в прошлом году начала работать система "Меркурий", которая позволяет отслеживать цепочки поставок от сырья до прилавка, хотя закрыть транзитное окно и лазейки для недобросовестных поставщиков до сих пор не удалось.

Яблоки и груши

Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз из Беларуси яблок и груш, заявив, что под видом белорусской продукции в Россию могут поставляться товары из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что российскими контролирующими органами за первую неделю апреля было задержано 36 машин из Беларуси с продукцией без документов. Кроме того, было задержано 66 машин с яблоками и грушами, сертифицированных фитосанитарной службой Беларуси как фрукты белорусского происхождения. Хотя в прошлом году "белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале", - возмущался Данкверт.

Лукашенко эмоционально отреагировал на этот запрет, поручив правительству поставить на ремонт идущие через страну на запад нефтепроводы с российской нефтью.

"Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил на совещании Лукашенко.

"То ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок, - негодовал Лукашенко. - Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников".

Ранее Лукашенко советовал Москве искать виновных в поставках запрещенной продукции прежде всего в России: "Санкционный режим российский - головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно - кто-то заказывает какие-то материалы, они начинают нам предъявлять претензии".

Ссылаясь на "информацию спецслужб", белорусский диктатор рассказывал, что "заправляют всеми негативными процессами, связанными с санкционкой" российские компании - "порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".


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