Пожар в Столинском районе занял уже 400 га, его тушат с вертолетов 5 24.04.2019, 22:14

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Фото: kiev.informator.ua

Трава и лес на Ольманских болотах загорелись 22 апреля.

Пожар на территории заказника "Ольманские болота" в Столинском районе занял уже территорию в 400 га, информирует БелТА.

Трава и лес на Ольманских болотах загорелись 22 апреля. Работники Полесского лесхоза не смогли справиться с огнём самостоятельно, так как сильный ветер раздувал пламя.

Утром 23 апреля на тушение пожара прибыли сотрудники МЧС. "Общая площадь пожара уже превышает 400 га, в том числе 100 га леса. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 170 человек: работники лесхозов области, расчёты МЧС. Местность здесь пересечённая, болота чередуются с суходолами, недостаток дорог — всё это осложняет тушение пожара", — пояснил гендиректор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов.

Фото Вадима Якубёнка

Тушить пожар помогают два вертолёта Ми-8 авиации МЧС, около 15 пожарных машин, четыре вездехода, четыре трактора с плугами, которые опахивают территорию, прокладывают минерализованные полосы, от которых образуют встречный пал. Также используют квадрокоптеры, чтобы уточнять ситуацию на конкретном участке.

Бороться с огнем мешает сильный ветер: сегодня его порывы достигали 15-20 метров в секунду. Поэтому в светлое время суток преимущественно стараются сдерживать пламя. А основные меры по тушению пожара принимают с 20:00 до 10:00, когда ветер ослабевает.

Напомним, что сильный лесной пожар сегодня начался также возле Гродно. Там с огнем борются около 200 человек.