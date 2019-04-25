Минчане о Лукашенко: Стыдно за такое «лицо» на международной арене 7 25.04.2019, 9:24

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Белорусы откровенно высказались о диктаторе.

24 апреля впервые в мире отмечали День многосторонности и дипломатии ради мира, сообщает «Белсат». Обсуждение – это, конечно, наилучший путь решения конфликтов. Но случается, что руководители стран предлагают не совсем дипломатические способы. Так, глава России некогда призвал «мочить в сортире». А как у нас?

За три десятилетия в политике Лукашенко сказал немало – дипломатического и не очень. А что больше всего запомнилось народу? И можно ли Лукашенко назвать дипломатичным политиком? Об этом журналисты спросили у прохожих на столичных улицах.

«Он ничего не понимает в дипломатии, он может только лишь «жэстачайшэ» наводить порядок»

«Тыкает» всем людям, в том числе своим политикам»

«За такое «лицо» в политике на международной арене немного стыдно», - ответили минчане.