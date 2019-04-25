закрыть
25 апреля 2019, четверг, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Минчане о Лукашенко: Стыдно за такое «лицо» на международной арене

7
  • 25.04.2019, 9:24
  • 3,152

Белорусы откровенно высказались о диктаторе.

24 апреля впервые в мире отмечали День многосторонности и дипломатии ради мира, сообщает «Белсат». Обсуждение – это, конечно, наилучший путь решения конфликтов. Но случается, что руководители стран предлагают не совсем дипломатические способы. Так, глава России некогда призвал «мочить в сортире». А как у нас?

За три десятилетия в политике Лукашенко сказал немало – дипломатического и не очень. А что больше всего запомнилось народу? И можно ли Лукашенко назвать дипломатичным политиком? Об этом журналисты спросили у прохожих на столичных улицах.

«Он ничего не понимает в дипломатии, он может только лишь «жэстачайшэ» наводить порядок»

«Тыкает» всем людям, в том числе своим политикам»

«За такое «лицо» в политике на международной арене немного стыдно», - ответили минчане.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников